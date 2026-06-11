Publicidad

Home

Mundo
Europa
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Disturbios en Belfast (Irlanda del Norte): lo que hay que saber

Un brutal apuñalamiento ocurrido en Belfast esta semana ha avivado el sentimiento antimigrantes que ya estaba latente.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Amelia Nierenberg | The New York Times
11 de junio de 2026 - 08:00 p. m.
Un vehículo policial despliega un cañón de agua en Belfast, Irlanda del Norte, el 10 de junio de 2026.
Un vehículo policial despliega un cañón de agua en Belfast, Irlanda del Norte, el 10 de junio de 2026.
Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

Irlanda del Norte estaba en vilo después de que Belfast estallara en violencia tras un brutal apuñalamiento ocurrido en la ciudad esta semana.

El caso ha avivado el sentimiento antimigrantes que ya estaba latente. Figuras de extrema derecha han llamado a la gente a salir a la calle y han dicho que el Reino Unido debería expulsar a millones de personas nacidas en el extranjero.

Los líderes políticos piden moderación. El presunto agresor, un refugiado sudanés de 30 años, compareció ante el tribunal el miércoles acusado de...

Por Amelia Nierenberg | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Reino Unido

Irlanda del Norte

Belfast

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.