Disturbios en Belfast (Irlanda del Norte): lo que hay que saber

Un vehículo policial despliega un cañón de agua en Belfast, Irlanda del Norte, el 10 de junio de 2026. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

Irlanda del Norte estaba en vilo después de que Belfast estallara en violencia tras un brutal apuñalamiento ocurrido en la ciudad esta semana.

El caso ha avivado el sentimiento antimigrantes que ya estaba latente. Figuras de extrema derecha han llamado a la gente a salir a la calle y han dicho que el Reino Unido debería expulsar a millones de personas nacidas en el extranjero.

Los líderes políticos piden moderación. El presunto agresor, un refugiado sudanés de 30 años, compareció ante el tribunal el miércoles acusado de...