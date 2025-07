Dos días de huelga de controladores en Francia y más de 1.000 vuelos cancelados

Los pasajeros miran el panel de información de salidas en el aeropuerto Roissy Charles-de-Gaulle, en las afueras de París, el 3 de julio de 2025. Foto: AFP - THIBAUD MORITZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Más de mil vuelos fueron anulados este viernes en Francia en la segunda y última jornada de huelga de controladores aéreos, una medida que ha perturbado el inicio de las vacaciones del verano boreal en el país y en Europa.

La Dirección General de la Aviación Civil (DGAC) cifró en 1.125 los vuelos cancelados el viernes con origen o destino en aeropuertos franceses, frente a 933 el jueves. El preaviso de huelga estaba vigente hasta el viernes por la noche, por lo que no se esperan perturbaciones el sábado.

Lara, de 30 años, tenía que tomar un avión de París a Berlín con su pareja para visitar a unos amigos.

“El vuelo estaba previsto para el jueves por la tarde, pero el miércoles nos informaron de que se había cancelado. Habíamos podido sacar otro billete gratuito para el viernes por la tarde, pero también fue anulado”, explicó a AFP.

“Tuvimos que comprar pasajes de tren de emergencia. El resultado fue un coste adicional de 100 euros y varias horas más de viaje”, agregó.

Unas 350.000 personas pasan por los principales aeropuertos de París al día durante el periodo estival.

En Niza, en el sur, el segundo aeropuerto europeo con más tráfico de aviones de negocios sufrió la cancelación de la mitad de los vuelos comerciales (casi 220 el viernes), así como casi todos los vuelos de jets privados.

El primer ministro francés, François Bayrou, calificó el jueves el paro de “sorprendente”, y acusó a los huelguistas de “tomar a los franceses como rehenes” en un día en el que “todo el mundo se va de vacaciones”.

El paro ha tenido impacto más allá de las fronteras francesas.

La principal asociación europea de aerolíneas, Airlines for Europe (A4E), estimó que se cancelarían un total de 1.500 vuelos el jueves y el viernes, “afectando a casi 300.000 pasajeros” en el continente.

“Esta huelga es intolerable”, afirmó la directora general de A4E, Ourania Georgoutsakou, en un comunicado.

La asociación dijo que la medida también causó “casi 500.000 minutos” de retrasos en Europa el jueves en cerca de 33.000 vuelos comerciales.

Ryanair, la mayor aerolínea europea por número de pasajeros, dijo que había cancelado más de 400 vuelos.

Según la DGAC, el paro fue seguido el jueves por 272 controladores (26,2% del total).

El segundo sindicato más grande del sector en Francia, UNSA-ICNA, convocó la protesta para exigir mejores condiciones de trabajo y más personal, y recabó el apoyo de la central USAC-CGT.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com