17 de marzo de 2026 - 08:05 p. m.
Dos muertos por epidemia de meningitis “sin precedentes” en Inglaterra
Una epidemia de meningitis meningocócica, declarada en la región inglesa de Canterbury (sureste) y con quince casos contabilizados, causó la muerte de dos jóvenes, anunció el martes el ministro británico de Salud, Wes Streeting, que calificó el brote como “sin precedentes”.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación