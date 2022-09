Drones: el papel que están teniendo en la guerra en Ucrania

Militar ruso observa el dron de combate Bayraktar TB2 visto durante una exposición de armas capturadas que fueron incautadas en la "operación militar especial" Rusa en Ucrania. Foto: EFE - YURI KOCHETKOV

Si hay un frente en el que Ucrania ha demostrado superior frente a Rusia en medio de la guerra que libran, ese es el de los drones.

Kiev ha sido reconocida por sacarles provecho a estos artefactos, sobre todo para vigilar y dirigir ataques, para lo que los drones comerciales han servido, pero también para atacar, con drones de tipo militar.

“Se ha demostrado a través del uso de esas capacidades se puede infligir un daño desproporcional al enemigo en relación con su costo desde una distancia segura para los operadores”, dijo Jesús Agreda Rudenko, profesor de la Universidad del Rosario.

Ucrania recientemente ha sido culpada de varios ataques a bases militares rusas en Crimea, que, sin embargo, no ha reivindicado oficialmente, aunque sí han surgido versiones de que estos ataques han incluido la participación de partisanos de la península, lo mismo que en otras regiones.

Como le dijo la doctora Marina Miron, investigadora de estudios de defensa en el King’s College de Londres, a la BBC, “lo más probable es que se usaran pequeños drones kamikaze para estos ataques”.

En cuanto a los drones militares, el principal de Ucrania es el Bayraktar TB2, de fabricación turca, con capacidad para dañar incluso estructuras blindadas. Puede durar en vuelo más de 24 horas, incluso bajo altas temperaturas y condiciones adversas de viento.

Es visto como una muestra de cómo la tecnología de guerra de bajo costo se “vuelve cada vez más accesible para los regímenes que no pueden comprar a los productores de armas más establecidos del mundo”, como señaló el Financial Times.

A esto, Agreda añade: “Esto ya estaba demostrado desde las acciones de Estados Unidos en Afganistán e Irak, donde se emplearon e incluso al parecer se siguen empleando los drones de manera extensiva”.

Sin embargo, señala que “este tipo de instrumentos puede ayudar a obtener ventajas militares, pero no va a reemplazar completamente la necesidad de tropas en terreno como se ha evidenciado en más de una oportunidad”.

“En otras palabras, el uso de drones puede ayudar a debilitar al enemigo, pero no creo que permita ganar una guerra de manera definitiva, eso dependerá de una combinación de muchos otros factores”, explicó.

En cuanto a otro tipo de drones, Estados Unidos, por su parte, está suministrando a Ucrania unos 700 drones militares “kamikaze” Switchblade y su más reciente paquete de ayudas incluye también drones de vigilancia Scan Eagle.

Si bien no se sabe con exactitud con cuántos de estos dispositivos cuenta cada parte, de Rusia, por otro lado, se ha destacado que por lo menos no tiene las mismas capacidades de vehículos aéreos no tripulados que Ucrania.

Ponerse al día, además, le costaría mucho por varias razones, empezando por las sanciones en su contra, que, sumadas a las dificultades de las cadenas de suministro ocasionadas por la pandemia, hacen muy difícil sacar adelante desarrollos propios.

Esa es la razón que, señalan analistas, ha llevado a Rusia a buscar el apoyo y el suministro por parte de Irán.

El Pentágono ha advertido sobre posibles planes de Rusia para importar “cientos” de drones iraníes, luego de revelar que “aviones rusos de transporte cargaron equipos UAV (drones) en un campo aéreo en Irán y luego volaron de Irán a Rusia durante varios días de agosto”, según el portavoz del Pentágono, brigadier general Pat Ryder, citado por AFP. Se trataría de drones Mohajer-6 y de la serie Shahed.

La información de inteligencia, no obstante, agrega que los drones en cuestión han presentado “numerosas fallas”.

Una de las preocupaciones que gravita alrededor de este asunto es cómo el papel de Irán, su cercanía con Rusia, incidirá en las negociaciones para salvar al acuerdo nuclear que fracasó tras la salida de Estados Unidos en 2018, por decisión de Donald Trump.

En las últimas horas, tanto la Unión Europea como Estados Unidos se han mostrado optimistas respecto al avance de las conversaciones son Teherán.

Agreda, por su lado, nos recuerda que “casi al comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania, fue justamente Rusia quien amenazó con congelar las negociaciones del acuerdo nuclear de Irán como mecanismo para tratar levantar las sanciones que le fueron impuestas”.

