Drones ucranianos atacaron a un barco ruso en el mar Negro y a un puerto en Crimea

Los más recientes ataques se dan en momentos de tensiones, justo cuando Rusia se niega a seguir con el acuerdo para exportar millones de toneladas de granos ucranianos por el mar Negro. Foto: CreativeCommons

En el puerto de Novorossiysk, un centro de envío clave para los productos agrícolas de Rusia, un dron marítimo ucraniano no tripulado se estrelló contra un barco naval ruso, horas después de que otros drones, pero aéreos, atacaran un puerto ruso en Crimea.

Imágenes corroboradas por The New York Times muestran a la embarcación, de desembarco de clase Ropucha, aparentemente inclinada, con daños en el medio de su lado de babor. El barco es del mismo tipo del que se ve bajo ataque en un video capturado por un dron naval.

Según se lee en el diario estadounidense, tres funcionarios ucranianos, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que el ataque fue una operación conjunta del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Armada de Ucrania. Uno de los funcionarios comentó que el barco ruso Olenegorsky Gornyak, que puede transportar carga pesada y vehículos militares, resultó dañado en el ataque.

Por su parte, un video obtenido por la AFP muestra un dron naval acercándose a un buque de guerra antes de que la transmisión se cortara en los momentos previos al impacto. Una fuente de los servicios de seguridad ucranianos le confirmó a la agencia de noticias “la implicación del SBU en el ataque con drones”.

El Ministerio de Defensa ruso insistió en que lo sucedido no había causado daños y en que todos los drones habían sido neutralizados, alegando que dos embarcaciones de superficie sin tripulación fueron disparadas fuera del agua antes de llegar a la base. La entidad también confirmó que el puerto naval ruso en Feodosia, en la península de Crimea, fue atacado por aviones no tripulados de largo alcance. Según la cartera de Defensa, se derribaron diez drones ucranianos y se deshabilitaron tres más. No hubo daños.

La reacción de Ucrania frente a los dos ataques del viernes ha sido diferente. Con respecto al del puerto de Novorossiysk, el país no se atribuyó responsabilidad. Ahora bien, sobre lo sucedido en Crimea, Natalia Humeniuk, portavoz del comando sur del Ejército ucraniano, le dijo a Radio Liberty que la flota rusa del mar Negro utiliza una gran instalación de almacenamiento de petróleo en el puerto de Feodosia y, “por lo tanto, debemos seguir esperando explosiones allí”.

Los más recientes ataques se dan en momentos de tensiones, justo cuando Rusia se niega a seguir con el acuerdo para exportar millones de toneladas de granos ucranianos. Mientras, los drones y misiles rusos han bombardeado los puertos ucranianos de Odesa y Mykolaiv, en el mar Negro, y los puertos de Reni e Izmail, en el río Danubio, destruyendo más de 200.000 toneladas de alimentos, según funcionarios ucranianos.

