Mundo
Europa
08 de febrero de 2026 - 09:04 p. m.

EE. UU. quiere que la guerra entre Ucrania y Rusia termine de aquí a junio, según Zelenski

Estados Unidos quiere que la guerra entre Ucrania y Rusia termine de aquí a junio y propuso albergar conversaciones entre ambas partes la próxima semana, indicó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

