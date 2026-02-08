08 de febrero de 2026 - 09:04 p. m.
EE. UU. quiere que la guerra entre Ucrania y Rusia termine de aquí a junio, según Zelenski
Estados Unidos quiere que la guerra entre Ucrania y Rusia termine de aquí a junio y propuso albergar conversaciones entre ambas partes la próxima semana, indicó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
