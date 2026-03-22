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EE. UU. y Europa, un matrimonio en problemas

Tras años de humillaciones, la Casa Blanca descubre que su tecnología depende de los aliados que intentó abandonar. La diplomacia del miedo falló.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
22 de marzo de 2026 - 02:00 p. m.
Donald Trump responde a la prensa antes de abordar el Marine One en la Casa Blanca.
Donald Trump responde a la prensa antes de abordar el Marine One en la Casa Blanca.
Foto: EFE - SHAWN THEW / POOL

Europa resolvió el jueves en Bruselas decirle no a la solicitud de Estados Unidos de participar en una misión militar para reabrir el estrecho de Ormuz. La razón es sencilla: es una irracionalidad económica. Estados Unidos gastó solo en 12 días de guerra USD 16.500 millones, más de lo que destinó a ayuda humanitaria en todo 2024.

Los líderes europeos saben que entrar en el teatro de guerra será costoso; con el gas subiendo un 35 % y castigando la economía de los hogares, no quieren agravar una situación fiscal que ya demanda un enorme gasto...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
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