León XIV volverá a Roma en un avión ofrecido por el rey: el del papa falló antes de despegar

El papa León XIV y el rey Felipe VI descienden del avión que debería trasladar al pontífice a Roma, tras su viaje de siete días a España. Foto: EFE - Alberto Valdés

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Una incidencia en el sistema técnico dejó parado en la pista al avión en el que el papa tenía que viajar de Canarias a Roma, por lo que el pontífice regresó a la terminal del aeropuerto de Tenerife Norte acompañado por el rey Felipe VI.

El monarca finalmente ofreció un Falcon para que el papa pueda regresar a Roma tras una gira de siete días por España.

Fuentes del Vaticano informaron que León XIV y su séquito más cercano despegarán en torno a las 18:00 hora local en el avión que ha ofrecido el rey de España y que prevé llegar a la capital italiana a las 23:00 horas.

El personal de la Santa Sede y los periodistas que viajaban con el papa volverán en las próximas horas en un nuevo avión que la compañía Iberia ha enviado desde Madrid.

El avión tenía que despegar a las 15:20 horas, pero ya había acumulado una hora de retraso por la duración de los últimos actos.

Posteriormente, el comandante del Airbus 320 de Iberia informó a los pasajeros de que había una incidencia técnica que se iba a intentar solventar.

El comandante indicó a los pasajeros que el aparato estaba siendo remolcado para colocarlo contra el viento, es decir, le estaban dando la vuelta a la aeronave “para intentar una nueva puesta en marcha del motor, ya que el fallo se ha podido producir por el viento en cola”.

“Vamos a hacer este intento, si fuera satisfactorio podremos iniciar nuestro vuelo”, indicó el comandante a los pasajeros.

El rey Felipe VI, que había abandonado la pista tras despedir al papa en la escalerilla, volvió al conocer la incidencia y subió al avión, tras lo que ambos descendieron y fueron juntos hasta la terminal del aeropuerto conversando y con gesto relajado.

También se bajaron del avión algunos de los cardenales que acompañan al papa en su viaje, como el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y el cardenal español Ángel Fernández Artime.

Mientras, los asistentes del vuelo sirvieron agua a los periodistas y al resto del séquito del Vaticano que permanecía en el aparato.

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