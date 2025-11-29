El avión del papa también salió afectado por falla técnica de Airbus

El papa León XIV abordando el A320 que lo llevaría a Ankara, en su primera gira internacional como pontífice. Foto: EFE - VATICAN MEDIA / TELENEWS / HANDOUT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El fabricante aeronáutico Airbus envió un técnico a Estambul para que revise el avión del papa León XIV, quien desde el jueves pasado se encuentra realizando su primer viaje como sumo pontífice.

La aeronave, un A320 de la compañía italiana ITA Airways, forma parte de las 6000 que han sido afectadas por una falla técnica que ha obligado a mantenerlas en tierra mientras se reemplaza un programa de control de navegación que resultó vulnerable a las radiaciones solares, según la compañía.

De acuerdo con fuentes del Vaticano, citadas por El País, de España, el servicio previsto para el avión papal es el cambio de un monitor, lo cual puede tardar unas tres horas.

El técnico estaba programado para llegar a las 3:30 p. m., hora de Turquía, e iniciar el trabajo esa misma tarde. “Airbus ha comunicado a la compañía ITA Airways, como a todas las demás, que la intervención debe realizarse antes de la medianoche de este sábado o, de lo contrario, los aviones no podrán volar”, informó el diario español.

Después de visitar Turquía, la primera parada de su gira, León XIV planea seguir hacia Líbano.

Visita a la Mezquita Azul, pero sin rezar

El sábado, durante su tercer día en Turquía, el papa visitó la Mezquita Azul de Estambul, uno de los lugares más representativos de la ciudad.

Sin embargo, a diferencia de sus antecesores, Francisco y Benedicto XVI, se negó a detenerse a rezar.

De hecho, los momentos de reflexión que Benedicto XVI dedicó en 2006 fueron considerados como la primera vez que un pontífice católico rezó en un templo musulmán.

El papa estadounidense y peruano emprendió este viaje a Turquía y Líbano en momentos de tensiones regionales por la ofensiva de Israel contra Gaza y Líbano.

“Señor presidente, que Turquía sea un factor de estabilidad y acercamiento entre los pueblos, al servicio de una paz justa y duradera”, afirmó el pontífice a su llegada.

Turquía ha tenido un rol mediador en la guerra entre Israel y Hamás, y ha alojado negociaciones para terminar con la guerra en Ucrania, iniciada tras la invasión a gran escala ordenada en 2022 por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com