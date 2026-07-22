El cambio en la cúpula militar de Ucrania le cuesta a Zelenski protestas durante la guerra

Volodímir Zelenski le ofreció al exministro de Defensa ucraniano un puesto en el Gobierno para seguir impulsando la transformación tecnológica que quiso implantar en el Ejército. Foto: EFE - Víctor Lerena

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó este miércoles los decretos de nombramiento como nuevos jefes del Ejército y del Estado Mayor de la Defensa a los generales Mijailo Drapati e Igor Skibiuk, respectivamente, pero no logró zanjar la crisis abierta por prescindir de Mijailo Fédorov como ministro de esa área.

Fédorov sigue sin responder al nuevo cargo que le ha ofrecido el presidente, pues Zelenski le ofreció anoche un puesto en el Gobierno para seguir impulsando la transformación tecnológica del país que quiso implantar desde Defensa en el Ejército.

Sin embargo, sí tomó la palabra en sus redes sociales para expresar su apoyo al nombramiento de Drapati como nuevo comandante en jefe del Ejército.

“Es una bocanada de aire fresco y un nuevo motivo de esperanza en la lucha de la gente libre por la libertad y la justicia. Es la voz del cambio que no puede ser ignorada”, escribió Fédorov sobre el nombramiento de Drapati.

Este último es un general joven y considerado reformista, que se posicionó con el exministro tras el cese de este y comparte sus ideas sobre cómo debe funcionar el Ejército.

La gran popularidad de Fédorov que le está costando a Zelenski

Del protagonismo que ha tomado el exministro desde su salida del cargo —según él mismo por un conflicto con el entonces jefe del Ejército Sirski, con quien Zelenski se alineó en un principio— dio en buena medida una encuesta publicada este miércoles.

Dicho sondeo lo sitúa, por delante del presidente, como la figura en la que más confían los ucranianos, aunque por detrás del antiguo comandante de las Fuerzas Armadas, Valeri Zaluzhni.

Según el sondeo, realizado por la encuesta Rating Group después de que Zelenski prescindiera de su popular ministro de Defensa, Fédorov cuenta con la confianza de un 65 % de los ucranianos. Un 59 % de los encuestados dice confiar en el presidente.

Además, un 72 % de quienes participaron en el sondeo se mostró en contra de la decisión del mandatario de apartar a Fédorov del puesto de ministro de Defensa, iniciativa que solo obtuvo la aprobación del 5 % de los encuestados.

La inmensa popularidad que ha adquirido Fédorov podría volver a reflejarse pronto en las calles de Ucrania si el exministro no acepta el nuevo puesto en el Gobierno que como alternativa al Ministerio de Defensa le ha ofrecido Zelenski.

En redes sociales, uno de los principales impulsores de las protestas contra la salida de Fédorov —en las que se pedía también el cese como jefe del Ejército de Sirski, que ya es una realidad— es un veterano del Ejército que escribe con pseudónimo.

Esta figura anónima ha emplazado a volver a salir a la calle el viernes si el exministro no vuelve a su puesto. “No debemos olvidar que la segunda exigencia de la protesta era reinstalar a Mijailo Fédorov como ministro de Defensa”, ha escrito el organizador de las manifestaciones.

Unidad incompleta en Ucrania

Zelenski escenificó los cambios en la cúpula militar con una fotografía en la que aparece junto con Drapati y Skibiuk, y sus predecesores en la jefatura del Ejército y del Estado Mayor, Oleksandr Sirski y Andrí Gnátov.

El presidente ya ha anunciado que buscará nuevos puestos de responsabilidad en las estructuras militares ucranianas tanto para Sirski como para Gnátov.

En la imagen publicada aparecen también el ministro de Defensa que ha sustituido a Fédorov, el hasta ahora responsable del grupo de operaciones especiales Alfa del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Yevguen Jmara, y el también militar y asesor del presidente, Pavló Palisa.

En la foto de la nueva cúpula militar ucraniana falta, de momento y para insatisfacción de los muchos simpatizantes de Fédorov, el único personaje de la saga que le hace sombra a Zelenski.

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