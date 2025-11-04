Logo El Espectador
La guerra como un juego: el ejército de Ucrania da puntos por bajas y destrucción

Los equipos de drones compiten por ascender en un marcador que recompensa a las unidades por los ataques exitosos. Los oficiales ucranianos afirman que el concurso ayuda a mantener motivados a los soldados.

Kim Barker y Oleksandra Mykolyshyn | The New York Times
04 de noviembre de 2025 - 07:00 p. m.
Hace tiempo que se teme que los drones armados deshumanicen la guerra al permitir que los soldados maten con solo hacer clic en un botón, lejos del campo de batalla.
Foto: NYT - FINBARR O'REILLY

El dron ucraniano enfocó a los dos soldados rusos que iban en motocicleta poco después de las 9:00 a. m. del 19 de julio, cada vez más cerca, hasta que se abalanzó sobre su objetivo y la cámara se oscureció.

Era un objetivo de alto valor para el regimiento del operador del dron: valía 24 puntos, para ser exactos. En un juego en el mundo real dirigido por el gobierno ucraniano, los regimientos son recompensados con puntos por ataques exitosos.

¿Herir a un soldado ruso? Ocho puntos. ¿Matar a uno? Eso vale 12. Un piloto de dron ruso vale más: 15...

Por Kim Barker y Oleksandra Mykolyshyn | The New York Times

