El Espectador le explica qué pasó tras las reuniones de Trump con Putin y Zelenski

Putin, Trump y Zelenski. Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Llevamos un poco más de una semana viendo imágenes de encuentros entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Vladimir Putin, primer mandatario de Rusia; pero también con Volodímir Zelenski, su par en Ucrania. Diplomacia en medio de la guerra, le han llamado analistas internacionales, con muchas fotografías y las típicas declaraciones oficiales después de los encuentros de alto nivel. Y llevamos, para ir en línea con la realidad, más de tres años registrando lo que ha pasado...