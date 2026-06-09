El papa León llega a Barcelona para inaugurar la nueva torre de la Sagrada Familia

El papa León XIV durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el 21 de mayo de 2025. Foto: EFE - ANGELO CARCONI

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El papa León llega a Barcelona, segunda parada de su visita a España, en el marco de una gira de una semana durante la cual ha advertido que la escalada de los conflictos ha sumido al mundo en una profunda crisis.

León, que recientemente ha adoptado un tono más firme frente al rumbo de los líderes mundiales, también afirmó el lunes ante el Parlamento español que la “grandeza moral” de un país depende de cómo trata a los migrantes y a otras poblaciones vulnerables.

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En un discurso de despedida antes de abandonar Madrid, el primer papa estadounidense instó a los católicos de la capital a actuar con generosidad y ayudar a quienes más lo necesitan.

“En un mundo constantemente influido por una lógica de interés propio y beneficio (...) es importante pensar y vivir según una mentalidad más auténtica”, afirmó.

El pontífice tenía previsto aterrizar en Barcelona tras un vuelo de aproximadamente una hora. Allí se reunirá con el presidente de Cataluña y participará en una vigilia de oración con jóvenes en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

La nueva torre de la Sagrada Familia

El acto central de la visita de León a Barcelona tendrá lugar el miércoles, cuando visite la abadía de Montserrat e inaugure la más reciente torre de la Sagrada Familia, la basílica modernista que se ha convertido en la iglesia más alta del mundo.

La visita también conmemora el legado de su arquitecto, Antoni Gaudí, cuyas obras fueron objeto de burlas durante su vida, pero hoy son ampliamente admiradas. Católico devoto, fallecido el 10 de junio de 1926, Gaudí se encuentra en proceso de canonización por la Iglesia católica.

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El papa, que el lunes se reunió con seis víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero español, ha recibido críticas de algunos supervivientes por su decisión de visitar la abadía de Montserrat.

La institución fue mencionada en un informe de 2023 del Defensor del Pueblo de España, que estimó que cientos de miles de personas pudieron haber sufrido abusos por parte del clero español durante décadas. En 2019, el abad de Montserrat pidió públicamente perdón a las víctimas de abusos sexuales ocurridos en la escuela de la abadía.

Última parada será Canarias

La visita de León a España concluirá el viernes en las Islas Canarias, donde se reunirá con cerca de 1.000 migrantes que han cruzado el Atlántico en embarcaciones precarias para llegar a Europa.

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Durante su intervención ante el Parlamento español, el pontífice afirmó que la falta de apoyo a los migrantes está poniendo en cuestión “los fundamentos éticos del orden internacional”.

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