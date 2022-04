¿El peor día de Putin? Sanciones, expulsiones y bajas

Rusia, este jueves, reconoció “pérdidas significativas” en sus tropas. Foto: Agencia AFP

La nueva oleada de sanciones contra Moscú golpeó con fuerza este jueves. Con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, Rusia fue expulsada por la Asamblea General de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos del organismo, una medida que solo había sido adoptada una vez, en 2011, en contra de Libia. Esto implica que Rusia no podrá participar ni votar en esta instancia acerca de diversas cuestiones relacionadas con la protección y promoción de los derechos humanos en el mundo.

La medida, que fue calificada por Rusia como “ilegal y motivada políticamente”, tiene un “significado simbólico importante”, en palabras de Vladimir Rouvinski, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Icesi. Para el académico, es una forma de las Naciones Unidas para “cortar la voz de Rusia, que no es la de la diplomacia”, sino la de la “posverdad”, en referencia a que Moscú “está utilizando las plataformas como la ONU para decir cosas que no son verdad, usando términos como nazismo o genocidio (de lo que ha acusado a Ucrania), cuando no lo hay”.

Además, el Congreso de Estados Unidos, por unanimidad (algo inusual durante esta administración), materializó este jueves la revocatoria del estatus ruso de “nación más favorecida” en términos comerciales, algo que había anunciado el presidente Joe Biden en marzo pasado y que debía tener el visto bueno del Legislativo. La decisión significa el fin de las relaciones comerciales normales y recíprocas entre ambos países (condición que Rusia solo compartirá con Cuba y Corea del Norte), lo que abre la puerta para poner aranceles más altos, entre otras medidas.

El Congreso estadounidense, el jueves, también votó a favor de la prohibición de importar energía rusa. “Putin debe rendir cuentas absolutamente por los detestables y despreciables crímenes de guerra que está cometiendo contra Ucrania: las imágenes que hemos visto de ese país son simplemente pura maldad”, dijo el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer.

La nueva oleada de castigos contra Rusia se desató tras el hallazgo de cientos de cadáveres vestidos de civiles en la región de Kiev (Ucrania), el fin de semana pasado, registrado en fotografías que le han dado la vuelta al mundo, causado la consternación de la comunidad internacional y motivado las acusaciones en contra de Rusia sobre aparentes crímenes de guerra.

El nuevo paquete de sanciones, según los anuncios del miércoles, incluyen la prohibición de inversiones en Rusia y prevén la congelación de todos los bienes en Estados Unidos del banco público Sberbank y de Alga Bank, el mayor banco privado del país. EE. UU, igual anunció medidas en contra de las hijas del presidente ruso, Vladimir Putin; a la esposa e hija del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y a los miembros del Consejo de Seguridad de Rusia.

El jueves, la Unión Europea se sumó a las nuevas sanciones con la aprobación de un embargo sobre el carbón ruso y el cierre de los puertos europeos a los barcos de ese país. Asimismo, se han restringido las exportaciones de bienes de tecnología punta a Rusia y las actividades de los bancos rusos, señaló la presidencia francesa del Consejo de la UE, formado por los 27 países del bloque.

En medio de esto, la economía rusa parece estar sintiendo los efectos. Según el servicio federal de estadísticas, la inflación del año corrido se ubica en 10 %, mientras que la inflación 12 meses llega casi al 17 %. De otro lado, Brian Deese, director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, asegura que los precios al consumidor en Rusia están subiendo a una tasa del 2 % a la semana. En todo caso, indicadores como la venta de carros nuevos, que cayeron 62,9 % interanualmente en marzo, han sido leídos como señales de “graves problemas económicos”, con el fantasma del impago de la deuda soberana al acecho.

Sobre esto, Rouvinski asegura que el objetivo de las sanciones no es afectar a la gente del común, sino, de forma gradual, “mermar las capacidades de un país como Rusia para avanzar en lo ofensivo, porque una guerra cuesta plata; si hay menos capacidad económica habrá menos capacidad para la guerra”, explica.

La invasión rusa a Ucrania completó el jueves su sexta semana, con un saldo de más de cuatro millones de personas refugiadas en otros países y más de 1.500 civiles muertos. Sin embargo, solo en Mariúpol, en el sureste, una de las más asediadas por la guerra, tanto el alcalde ucraniano como el alcalde designado por los prorrusos hablan de 5.000 muertos y una destrucción de entre el 60 y 90 % de la ciudad portuaria.

El Kremlin, por su parte, admitió haber sufrido “pérdidas significativas” de tropas rusas desde que lanzó su invasión. En una entrevista con Sky News, se le preguntó al portavoz, Dmitry Peskov, si la guerra había significado una humillación para Rusia, dada la cantidad de tropas perdidas. En respuesta, el funcionario dijo: “Tenemos pérdidas significativas de tropas y es una gran tragedia para nosotros”. Aunque no especificó el número de víctimas, a finales de marzo Rusia aseguró que había perdido 1.351 soldados y tenía 3.825 heridos.

