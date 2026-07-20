El quiz: ¿Qué tanto sabe sobre España, la campeona del mundo?

Cientos de aficionados españoles abarrotan la plaza de Cibeles mientras aguardan la llegada de la selección española tras proclamarse ayer campeones del mundo al derrotar en la final a Argentina. Foto: EFE - Sergio Pérez

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España ya es bicampeona del mundo. Tras vencer a Argentina con un solitario gol de Ferran Torres en el alargue, el equipo aterrizó este lunes en Madrid con el trofeo dorado y fue recibido primero por el rey Felipe VI en el palacio de la Zarzuela, antes de iniciar un desfile en autobús descapotado por las calles de la capital, donde se esperaba que cerca de un millón de personas salieran a recibir a sus ídolos.

La consagración dejó además su propia lista de protagonistas: Rodri Hernández, el capitán, fue elegido mejor jugador del torneo, el joven defensa Pau Cubarsí se llevó el premio al mejor jugador joven y el portero Unai Simón cerró el campeonato con el Guante de Oro, tras recibir un solo gol en todo el certamen.

Con esa hazaña reciente todavía en el aire, y mientras Madrid se pinta de rojo y amarillo, es un buen momento para poner a prueba cuánto sabes de la historia, la cultura y las curiosidades del país que hoy vuelve a mirar al mundo desde la cima.

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