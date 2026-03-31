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El Vaticano contra el “pacto con el diablo”: piden exorcistas ante el auge del ocultismo

La Iglesia busca profesionalizar la “lucha contra el mal”. Quieren cursos para obispos y formación desde el seminario para que ningún fiel se quede sin su “limpieza espiritual” oficial.

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Redacción Mundo
31 de marzo de 2026 - 11:58 p. m.
El papa León XIV durante la celebración de la misa del Domingo de Ramos en el Vaticano.
El papa León XIV durante la celebración de la misa del Domingo de Ramos en el Vaticano.
Foto: EFE - ANGELO CARCONI
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Por Redacción Mundo

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