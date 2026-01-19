El Vaticano sí trató de salvar a Maduro y negociar su exilio: ¿qué pasó?

El Papa León XIV y al cardenal italiano Pietro Parolin (derecha). Foto: EFE - VATICAN MEDIA HANDOUT

El secretario de Estado, Pietro Parolin, confirmó que el Vaticano trabajó para conseguir una solución “que evitara cualquier derramamiento de sangre, también un acuerdo con (Nicolás) Maduro y otros representantes del régimen, pero esto no fue posible”.

“Habíamos intentado lo que también apareció en algunos periódicos”, dijo Parolin en la tarde del sábado al margen de un acto en referencia indirecta a lo que escribió el Washington Post sobre su intervención para conseguir un salvoconducto para Nicolás Maduro, antes de que fuera detenido por Estados Unidos

Y agregó: “Siempre apoyamos una solución pacífica, pero también nosotros nos hemos encontrado ante un hecho consumado, ante una situación de hecho”.

Explicó que ahora la situación en el país “es de gran incertidumbre” y deseó “evolucione hacia la estabilidad, hacia una recuperación económica porque la situación es muy precaria, la gente sufre”.

El ‘número dos’ del Vaticano también afirmó que ahora “es necesaria una democratización del país”.

Aunque Parolin no dio detalles, el diario The Washington Post publicó el pasado 9 de enero que el Estado pontificio habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano.

El papa León XIV ha aludido en varias ocasiones a la crisis en Venezuela, la última este viernes durante su largo discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, cuando pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”.

