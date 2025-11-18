Conoce más
18 de noviembre de 2025 - 03:45 p. m.
Emergencia en Italia: al menos dos personas desaparecidas por fuertes lluvias
Las inundaciones anegaron partes de la región italiana de Friuli-Venecia Julia, en el norte del país. Los equipos de rescate han llevado a cabo decenas de operaciones, con la llegada de unidades especializadas de las regiones vecinas para ayudar.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación