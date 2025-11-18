Logo El Espectador
18 de noviembre de 2025 - 03:45 p. m.

Emergencia en Italia: al menos dos personas desaparecidas por fuertes lluvias

Las inundaciones anegaron partes de la región italiana de Friuli-Venecia Julia, en el norte del país. Los equipos de rescate han llevado a cabo decenas de operaciones, con la llegada de unidades especializadas de las regiones vecinas para ayudar.

