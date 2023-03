“Elegí el interés nacional ante la popularidad”: Macron sobre reforma pensional

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ofreció una entrevista para dialogar sus razones de aprobar la reforma pensional por decreto. Foto: EFE - Mohammed Badra

El presidente francés, Emmanuel Macron, abogó este miércoles por la entrada en vigor de su impopular reforma de las pensiones “para finales de año”, en pleno endurecimiento de las protestas contra este proyecto.

“Esta reforma es necesaria. No me hace feliz. Hubiera preferido no hacerla”, aseguró el mandatario liberal en una entrevista con las cadenas TF1 y France 2, asumiendo la “impopularidad” de la medida.

La reforma se encuentra actualmente en el Consejo Constitucional, que debe resolver los recursos presentados por la oposición y las preguntas del gobierno, antes de su eventual entrada en vigor, que Macron quiere “para finales de año”.

El jefe de Estado reiteró que el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años, en lugar de 42, para cobrar una pensión completa busca evitar un “déficit” en la caja de las pensiones.

Desde el jueves, cuando decidió adoptarla por decreto, las protestas se endurecieron cada noche en varias ciudades de Francia, con manifestantes, en su mayoría de jóvenes, quemando contenedores de basura en su pulso con las fuerzas de seguridad.

El mandatario, para quien su único error fue “no conseguir convencer” sobre la necesidad de la reforma, cargó contra estos manifestantes, que calificó de “sediciosos”, y los comparó con quienes intentaron asaltar las instituciones en Estados Unidos en 2021 y en Brasil en 2023.

“No toleraremos ningún desbordamiento”, agregó, cuando la oposición de izquierda, sindicatos de abogados, magistrados, oenegés como la Liga de Derechos Humanos o Amnistía Internacional, e incluso la defensora del pueblo alertan de la actuación policial.

Sus declaraciones llegan la víspera de una nueva jornada de huelga y manifestación convocada por los sindicatos que el 7 de marzo sacaron a las calles entre 1,28 y 3,5 millones de personas, en las protestas contra una reforma social más importantes en tres décadas.

El Gobierno cierra filas

Una de las principales demandas de la oposición y de los manifestantes era la renuncia de Élisabeth Borne, la primera ministra de Francia. Para quienes justificaban su salida de la jefatura de Gobierno, la salida de Borne era necesaria.

No obstante, Macron reiteró este miércoles su confianza en Borne, cuya posición había quedado debilitada tras no alcanzar una mayoría sólida para aprobar la reforma de las pensiones. Borne “tiene toda mi confianza para conducir este equipo gubernamental y construir un programa legislativo”, afirmó Macron.

El presidente aseguró que avanzarán en sus reformas para que den fruto y beneficien a los ciudadanos, y aseguró que Borne tendrá que buscar más apoyos parlamentarios para adoptar “leyes más concretas y visibles”. “Vamos a continuar avanzando a marchas forzadas”, indicó el presidente, que descartó así el giro político que le exige la oposición.

Preguntado sobre si el país está fracturado por la discutida reforma de las pensiones, que rechaza casi un 70 % de la población, según diversas encuestas, Macron reconoció que “la reforma es muy difícil” para él y asumió la “impopularidad” que le puede suponer. ¿Nuevas reformas?

En su alocución, el líder del Ejecutivo aseguró que introducirá “una contribución excepcional” a las grandes empresas que están teniendo beneficios. De esta manera, explicó Macron, los trabajadores podrán beneficiarse.

“Hay un cierto cinismo cuando las grandes empresas tienen beneficios tan excepcionales que pueden incluso comprar sus propias acciones”, dijo el presidente. Macron consideró que esos beneficios explican buena parte del enfado social de una parte de la población en el momento en el que su reforma de las pensiones les exige trabajar dos años más para hacer frente a la difícil coyuntura.

El presidente indicó que las grandes eléctricas ya pagan una contribución en ese sentido impuesta a través de las normativas europeas, pero señaló que se lo exigirá a otras, aunque no detalló sectores o nombres de empresas. Para aplacar la cólera de las clases medias, que no acceden a esos grandes beneficios y, al tiempo, tampoco a las ayudas estatales, anunció también una reforma de los sistemas de subsidio de los más desfavorecidos.

En este sentido, Macron aseguró que “son necesarios derechos y deberes reforzados” para quienes cobran esos subsidios y aseguró que buscarán fórmulas para devolverles lo antes posible al mercado laboral para que no se eternicen en su cobro.

La reforma, para 2023

“Sería bueno para que 1,8 millones de personas vean aumentada su pensión unos 600 euros por año”, aseguró el presidente.

Macron aseguró que la reforma depende ahora del dictamen del Consejo Constitucional, pero no de las protestas callejeras que, dijo, “hay que respetar cuando son pacíficas, pero no cuando acuden a la extrema violencia”.

Aunque reconoció que “hay que escuchar la cólera” de los ciudadanos, advirtió de que “no se va a tolerar un desbordamiento”, porque “la cólera legítima” contra la reforma no justifica la violencia. Ante la proliferación de huelgas y bloqueos de algunos sectores económicos, dijo que “los bloqueos deben levantarse cuando afectan a la vida económica”, por ejemplo, en las refinerías y la distribución de combustible o en las recogidas de basuras.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.