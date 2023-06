Empieza la purga de Putin: arrestan al general ruso Serguéi Surovikin

El presidente ruso, Vladimir Putin (d), le estrecha la mano al general Sergei Surovikin, quien estuvo a cargo de las fuerzas rusas en el sur de Ucrania. Foto: EFE - MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREML

El general ruso Serguéi Surovikin, quien estuvo a cargo de las operaciones de las fuerzas rusas en el sur de Ucrania y en Siria, fue arrestado este miércoles en relación con su presunta participación en la rebelión del Grupo Wagner el pasado fin de semana.

Citando también a funcionarios estadounidenses no identificados, el New York Times informó que Surovikin conocía de antemano las intenciones de Yevgueni Prigozhin, líder de los Wagner que comandó la marcha hacia Moscú el sábado, con el objetivo de desafiar a la cúpula militar rusa.

El general Surovikin había sido nombrado en octubre comandante de las fuerzas rusas en Ucrania, para gran satisfacción de Prigozhin, poco antes de la retirada del ejército ruso de Jersón frente a una ofensiva ucraniana. Pero Surovikin fue reemplazado en enero por el general Valeri Guerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, muy criticado por el jefe de Wagner.

Según The Moscow Times, citando fuentes cercanas al Ministerio de Defensa, “aparentemente, él (Surovikin) eligió el lado (de Prigozhin durante la rebelión)”, razón por la que habría sido arrestado. Otros medios rusos dicen que el general habría sido arrestado el 25 de junio, un día después de que se conociera la rebelión del Grupo Wagner.

El jefe de Wagner acusa desde hace meses al Estado Mayor ruso de no suministrar suficientes municiones a sus hombres, lo que impide una victoria suya en Bajmut y que haría sombra al ejército regular. Por eso, decidió aventurarse en una marcha hacia Moscú para que el Gobierno escuchara sus exigencias. Según dijo después, este no era un intento de derrocar al presidente, Vladimir Putin, quien no obstante vio en este levantamiento su mayor reto en años.

Prigozhin también pidió al ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, que confiara sus posiciones en Bajmut a las tropas del dirigente checheno, Ramzán Kadirov. El Wall Street Journal, que cita a funcionarios occidentales anónimos, también dice que Prigozhin quería arrestar a Shoigu y al jefe del Estado Mayor, el general Valeri Guerasimov, durante un viaje previsto al sur del país. Pero el servicio de seguridad nacional ruso FSB se enteró del plan y Shoigu y Guerasimov cambiaron el viaje, señala el periódico.

Además de Surovikin también fue arrestado el comandante general adjunto Andrey Yudin. Según el periodista ruso Oleksiy Venediktov, las familias de estos dos hombres no han sabido de ellos desde hace tres días. Algunos medios sugieren que ambos estarían en la prisión de Lefortovo.

