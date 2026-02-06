Logo El Espectador
En aras de la paz, los ucranianos consideran lo impensable: ceder territorio

Las encuestas muestran una creciente aceptación de las concesiones territoriales entre un público cansado de la guerra, siempre y cuando Ucrania reciba garantías de seguridad sólidas.

Maria Varenikova - The New York Times
06 de febrero de 2026 - 05:56 p. m.
Habitantes locales recogen sus pertenencias en el lugar del ataque de un dron ruso contra un edificio residencial en Odesa, Ucrania.
Habitantes locales recogen sus pertenencias en el lugar del ataque de un dron ruso contra un edificio residencial en Odesa, Ucrania.
Foto: EFE - IGOR MASLOV

Khrystyna Yurchenko trabajó duro para construirse una vida en la región del este de Ucrania conocida como el Donbás, donde volcó su energía en el popular estudio de danza del que es propietaria.

Sin embargo, dijo que lo dejaría todo por una paz duradera. Yurchenko es una de los cada vez más numerosos ucranianos que afirman que entregarían a Rusia la parte del Donbás que aún controla Ucrania si eso pusiera fin a la guerra.

