En aras de la paz, los ucranianos consideran lo impensable: ceder territorio

Habitantes locales recogen sus pertenencias en el lugar del ataque de un dron ruso contra un edificio residencial en Odesa, Ucrania. Foto: EFE - IGOR MASLOV

Khrystyna Yurchenko trabajó duro para construirse una vida en la región del este de Ucrania conocida como el Donbás, donde volcó su energía en el popular estudio de danza del que es propietaria.

Sin embargo, dijo que lo dejaría todo por una paz duradera. Yurchenko es una de los cada vez más numerosos ucranianos que afirman que entregarían a Rusia la parte del Donbás que aún controla Ucrania si eso pusiera fin a la guerra.

Esto representa un cambio notable para una población ucraniana que está cansada de la guerra. Renunciar a un territorio que...