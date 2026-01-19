Logo El Espectador
En imágenes, la tragedia de trenes que conmocionó a España y deja al menos 39 muertes

Un accidente ferroviario en Adamuz, en el sur de España, dejó por lo menos 39 fallecidos y de momento 139 heridos, por lo menos 12 de ellos en cuidados intensivos. Así se ve el lugar de la tragedia, hasta donde llegó el presidente de gobierno, Pedro Sánchez.

Redacción Mundo
19 de enero de 2026 - 03:05 p. m.
En esta imagen fija de un vídeo tomado y publicado el 19 de enero de 2026 por la Guardia Civil de España, se ve a los trabajadores de emergencia en el lugar donde se descarriló un tren de alta velocidad Iryo.
Foto: AFP - HANDOUT

Por Redacción Mundo

