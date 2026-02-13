Logo El Espectador
Mundo
Europa
En Múnich, los líderes europeos se preguntan si podrán volver a confiar en EE. UU.

Funcionarios se reúnen el viernes para la mayor cumbre anual de seguridad de Europa, donde el discurso del vicepresidente J. D. Vance el año pasado inició una perturbación en las relaciones transatlánticas.

Steven Erlanger y Jim Tankersley | The New York Times
13 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul (dcha.), saluda a Andrii Sybiha (izq.), ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, corta la cinta inaugural de la Casa de Ucrania en la 62.ª Conferencia de Seguridad de Múnich, celebrada el 13 de febrero de 2026.
El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul (dcha.), saluda a Andrii Sybiha (izq.), ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, corta la cinta inaugural de la Casa de Ucrania en la 62.ª Conferencia de Seguridad de Múnich, celebrada el 13 de febrero de 2026.
Foto: EFE - JOHANNES SIMON / POOL

Cuando el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich el año pasado que los aliados europeos de su país se estaban destruyendo a sí mismos con la migración y excluyendo injustamente del poder a la extrema derecha, fue una conmoción para la alianza transatlántica.

Eso fue solo el inicio.

En el año siguiente, el presidente Donald Trump impuso aranceles a los productos europeos. Presionó para poner fin a la guerra en Ucrania en términos muy favorables al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y...

Por Steven Erlanger y Jim Tankersley | The New York Times

humberto jaramillo(12832)Hace 48 minutos
Muy difícil confiar en un presidente impredecible que quiere volver a hacer grande a su país copiando el espíritu expansionista de Mackinley de inicios del inicio del siglo pasado...
humberto jaramillo(12832)Hace 50 minutos
Los europeos se quedaron en la época de la guerra fría con la conservación que hicieron de la Otan que era para defenderse de la Unión soviética y que ahora constituye una amenaza cierta para Rusia que sí eliminó sus ejércitos de defensa o de ataque que tenía antes de Gorbachov y ahora está atacando a Ucrania tratando de alejar esa amenaza que constituye para ella la existencia misma de la Otan....
humberto jaramillo(12832)Hace 1 hora
Bien difícil para los europeos cuando tienen al frente un señor impredecible empeñado en volver a hacer grande a Estados unidos tomando como modelo al expansionista de Mckinley
