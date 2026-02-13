En Múnich, los líderes europeos se preguntan si podrán volver a confiar en EE. UU.

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul (dcha.), saluda a Andrii Sybiha (izq.), ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, corta la cinta inaugural de la Casa de Ucrania en la 62.ª Conferencia de Seguridad de Múnich, celebrada el 13 de febrero de 2026. Foto: EFE - JOHANNES SIMON / POOL

Cuando el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich el año pasado que los aliados europeos de su país se estaban destruyendo a sí mismos con la migración y excluyendo injustamente del poder a la extrema derecha, fue una conmoción para la alianza transatlántica.

Eso fue solo el inicio.

En el año siguiente, el presidente Donald Trump impuso aranceles a los productos europeos. Presionó para poner fin a la guerra en Ucrania en términos muy favorables al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y...