¿En qué va la relación de Ucrania con la OTAN?

Ucrania pide una zona de exclusión área para evitar la muerte de civiles. Foto: STEPHANIE LECOCQ

El martes, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, dijo que su país tiene que aceptar que no se convertirá en un miembro de la OTAN, aspiración que se encuentra en el centro de la justificación de Rusia para invadir. “Ucrania no es un miembro de la OTAN. Lo entendemos. Durante años hemos escuchado que las puertas estaban abiertas, pero también hemos escuchado que no podríamos unirnos. Esa es la verdad y hay que reconocerla”, dijo el presidente en una videoconferencia.

Sin embargo, Zelenski sigue insistiendo en la necesidad de que se declare por parte de la OTAN una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, lo que impediría que cualquier avión no autorizado transite por los cielos ucranianos. El mandatario el martes lamentó que la OTAN, “que parece hipnotizada por la agresión rusa”, se niegue a crear dicha zona. En el pasado, Zelenski ha calificado de “débil” a la cumbre de la OTAN por la misma razón.

La OTAN ha señalado que una zona de exclusión aérea solo puede ser llevada a cabo con cazas de la alianza atlántica, lo que representaría una escalada de consecuencias imprevisibles en el conflicto.

“Escuchamos argumentos diciendo que la Tercera Guerra Mundial podría comenzar si la OTAN cierra su espacio para los aviones rusos. Por eso no se ha creado una zona aérea humanitaria sobre Ucrania, por eso los rusos pueden bombardear ciudades, hospitales y escuelas”, acusó.

Este miércoles, ante el Congreso de Estados Unidos, el presidente insistió en el mismo llamado. Casi en simultáneo, se conoció que Rusia puso sobre la mesa de negociación, que se reanudó este miércoles, la idea de que Ucrania tome un modelo de neutralidad a Suecia o Austria.

Sin embargo, Ucrania pidió “garantías en materia de seguridad” frente a Rusia. “Ucrania se encuentra en una guerra directa con Rusia. Por tanto, el modelo solo puede ser ‘ucraniano’” y debe contar “con una base de garantías sólidas en materia de seguridad”, dijo el negociador Mijailo Podoliak, en comentarios publicados por la oficina del presidente Volodimir Zelenski, que han sido leídos como un rechazo a la idea de adoptar una neutralidad.

“Esto significa que los firmantes de las garantías no pueden quedarse al margen en caso de ataque contra Ucrania como ocurre hoy, y que participarán activamente en el conflicto del lado ucraniano” y le suministrarán “inmediatamente” las armas necesarias, citó Podoliak.

Como recuerda la AFP, Suecia es un país no alineado y no es miembro de la OTAN aunque sí socio de la Alianza desde mediados de los años 90. Abandonó oficialmente su neutralidad al final de la Guerra Fría, periodo que coincidió además con su entrada en la Unión Europea (UE). Austria es un país neutro y no puede enviar soldados a un país en guerra, exceptuando las misiones de la ONU.

Vale la pena recordar que fue en 2008 cuando Kiev anunció por primera vez su aspiración a una membresía en la OTAN, pero el proceso desde entonces no ha avanzado. La cercanía de Ucrania con Occidente, sobre todo en términos militares, ha sido vista desde Moscú como una amenaza para la seguridad de Rusia y la “estabilidad” de las condiciones pactadas al término de la Guerra Fría.

En 2021, los ejercicios militares entre Ucrania y la OTAN, en el marco de un acuerdo alcanzado en 2019 por los cancilleres de los miembros de la Alianza, con el fin de apoyar a Ucrania frente a las amenazas rusas, fue leído por el Kremlin como una provocación. Sin embargo, dichos ejercicios fueron la respuesta a maniobras desarrolladas en conjunto entre Rusia y Bielorrusia (vecino de Ucrania), en septiembre de ese año y que fueron vistas como una amenaza.

En los meses siguientes, la preocupación de Occidente creció, con el despliegue de más de 100.000 tropas rusas en la frontera con Ucrania, mientras Rusia hacía sus exigencias de seguridad, entre las que estaban el “tatequieto” a la influencia de la OTAN en Europa del Este.

En medio de la escalada que se vio a comienzos de 2022, la OTAN siempre fue enfática en que no entraría a Ucrania para combatir a Rusia en caso de una ofensiva, pues la alianza militar solo puede responder cuando un país miembro es atacado; Ucrania no es miembro.

“Llamamos a Rusia, al presidente [Vladimir] Putin que retire sus tropas [del territorio ucraniano], pero no tenemos planes de desplegar tropas en el terreno en Ucrania”, dijo este miércoles el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. El funcionario lideró este miércoles en Bruselas, Bélgica, una reunión de los ministros de Defensa de los países de la organización, en la que se discutió la idea del envío de una misión de paz a Ucrania. Sin embargo, esa posibilidad fue descartada.

Stoltenberg anunció que la OTAN pretende reforzar aún más su capacidad en el flanco oriental de la alianza. “Nos enfrentamos a una nueva realidad para nuestra seguridad. Por lo tanto, debemos restablecer nuestra defensa colectiva y disuasión a largo plazo. Hoy hemos encargado a nuestros comandantes militares que desarrollen opciones en todos los dominios (...). En tierra, nuestra nueva postura debería incluir sustancialmente más fuerzas en la parte oriental de la Alianza”, dijo.

