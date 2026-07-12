Home

Mundo
Europa
12 de julio de 2026 - 12:00 a. m.

“En tiempos retadores, necesitamos aliados: Suecia y Colombia lo son”: embajadora

En esta entrevista, la embajadora de Suecia en Colombia, Maria Cramér, y el jefe de cooperación bilateral para el desarrollo de la misma embajada, Staffan Smedby, dan detalles sobre la renovada estrategia de trabajo con nuestro país.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

🎬📸🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.

María Alejandra Medina

María Alejandra Medina

Unidad de Video

Conoce más

Temas Relacionados

Suecia

Colombia

Entrevistas El Espectador

Embajada de Suecia

Maria Cramér

Mundo

Internacional

Embajadora de Suecia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.