12 de julio de 2026 - 12:00 a. m.
“En tiempos retadores, necesitamos aliados: Suecia y Colombia lo son”: embajadora
En esta entrevista, la embajadora de Suecia en Colombia, Maria Cramér, y el jefe de cooperación bilateral para el desarrollo de la misma embajada, Staffan Smedby, dan detalles sobre la renovada estrategia de trabajo con nuestro país.
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