Entre amores y odios: ¿quiénes apoyaron y rechazaron a Putin por invadir Ucrania?

Vladimir Putin, el presidente de Rusia, siempre se ha caracterizado por mantener su vida privada al margen del ojo público. Pero, pese a ser tan reservado con su vida privada, con el pasar de los años se ha conocido la afinidad que tiene el presidente ruso con varios personajes del mundo de la política, los negocios e incluso del arte.

No obstante, estas amistades que ha mantenido Putin con personas como el príncipe Alberto de Mónaco o el actor Gerard Depardieu se han visto afectadas por su decisión de invadir Ucrania. Y el apoyo que, se presume, sus amigos le han brindado hasta ahora ha cambiado, al menos de forma pública; sus amigos o han cuestionado su decisión, le han pedido que la reconsidere o han apoyado abiertamente a Ucrania.

A pesar de esto, el presidente de Rusia aún cuenta con algunos aliados en el mundo de la política, quienes le siguen brindando su apoyo, pese a los ataques que se han cometido en Ucrania, que organizaciones como Amnistía Internacional han tildado de “crímenes de guerra”.

Alianza monegasca

El primer reporte público del contacto entre el príncipe Alberto de Mónaco y Vladimir Putin fue en el 2006, cuando el príncipe visitó Rusia y fue recibido por el Kremlin. El encuentro se dio después de que el príncipe concluyera su expedición al Polo Norte ruso. Según The Guardian, el príncipe y Putin tienen una buena relación. Y desde esa fecha, han sido varias las ocasiones en las que se ha rumoreado que el príncipe y Putin son buenos amigos. Un año después del encuentro en Moscú, Putin y el príncipe pasaron una semana pescando y cazando en Siberia. Y el año siguiente, el presidente ruso construyó una dacha de tres pisos, una casa de campo tradicional en Rusia, en el jardín del príncipe Alberto, según reporta The Times.

De hecho, la relación entre el principado monegasco y Rusia va más allá de sus mandatarios. Según recuenta el citado medio, los oligarcas rusos suelen viajar frecuentemente a Mónaco, ya que se sienten atraídos por su clima cálido y porque es un país libre de impuestos.

De acuerdo con los documentos de Pandora, una investigación periodística que revela cómo los multimillonarios y criminales evaden impuestos a nivel mundial, “parte del círculo íntimo de Putin ha usado Mónaco como un centro discreto para sus asuntos financieros”, así lo describe The Guardian. En los últimos veinte años, Rusia ha influenciado mucho a Mónaco y este pequeño principado “se ha convertido en Moscú sobre el mar”.

Por eso, sorprendió la decisión del príncipe Alberto de unirse a las sanciones económicas que impuso la Unión Europea a los oligarcas rusos. Mediante un comunicado, el príncipe rechazó “con firmeza” el ataque a Ucrania, llamó al diálogo y pidió la retirada de los soldados rusos del suelo ucraniano. Además, ofreció ayuda humanitaria y apoyo al pueblo de Ucrania.

Gerard Depardieu

De acuerdo con el New York Times, el presidente Putin y el legendario actor francés Gerard Depardieu son amigos desde hace más de una década. De hecho, el actor francés obtuvo la ciudadanía rusa en 2013 tras negarse a pagar impuestos en Francia y durante una entrevista con un medio ruso, el actor dijo que “amaba” al presidente Putin, quien le otorgó su nueva ciudadanía en su residencia privada.

No obstante, desde la invasión a Ucrania, el actor ha sido enfático en rechazar esta decisión tomada por Putin, alegando que “Rusia y Ucrania siempre han sido países hermanos. Estoy en contra de esta guerra fratricida”. A su vez, pidió que detuvieran los enfrentamientos y llamó a negociar a ambos países.

Sin embargo, anteriormente los comentarios del actor francés hacia Ucrania no fueron favorables; en el 2015, Depardieu aseveró que “amaba tanto a Rusia como a Ucrania, que le pertenece a Rusia”, según el citado medio. Lo que causó que el Gobierno de Ucrania incluyera al actor en una lista de personajes del mundo de la cultura que son una amenaza hacia la seguridad del país, según reportan medios locales.

China

La relación entre China y Moscú es cercana, tanto así que durante la presentación de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, Putin viajó a China y conversó con el presidente, Xi Jinping. Allí, ambos mandatarios declararon que la amistad entre ambos países no tenía “límites ni áreas de cooperación prohibidas”.

De hecho, según reportes de oficiales de Estados Unidos, altos funcionarios del Gobierno de China les pidieron a sus homólogos rusos que no invadieran a Ucrania antes del final de los Juegos Olímpicos de Invierno, informó el New York Times.

Pese a que desde la invasión a Ucrania las autoridades de China expresaron su apoyo hacia el Gobierno ucraniano, no han rechazado, hasta ahora, las acciones de Rusia de forma abierta. Aunque sí pidieron una resolución diplomática. A su vez, China se abstuvo de votar durante un consejo de seguridad de la ONU, en el cual repudiaron la invasión a Ucrania.

Al parecer, China es el país más cercano a Rusia. De hecho, antes de la invasión a Ucrania, Estados Unidos le pidió al país asiático que ayudara en la mediación diplomática entre Rusia y Ucrania, según el citado medio.

Oligarcas rusos

Al parecer la relación entre Putin y los oligarcas rusos, que se presumía cercana, ya que algunos de ellos ganaron bastante dinero durante el Gobierno de Putin, está en un punto de quiebre. Esto se debe a las sanciones financieras que impusieron la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia, y a muchos oligarcas asociados con él.

Hasta el momento, 26 personas, incluyendo a periodistas, recibieron sanciones financieras. Esto no les ha gustado a varios oligarcas. Algunos incluso han rechazado públicamente la invasión a Ucrania.

Según el Washington Post estas diferencias entre los oligarcas y Putin “no llegan a sugerir ninguna oleada de oposición oligárquica, según expertos y funcionarios occidentales”. No obstante, estas expresiones eran impensables semanas atrás.

Uno de ellos es Alexéi Mordashov, el magnate del acero y la minería, quien se quejó por las sanciones y dijo que no tenía nada que ver con la guerra. En una entrevista con RBK, afirmó que hay que encontrar una salida al conflicto. “Es terrible que ucranios y rusos mueran, que la gente sufra dificultades y la economía esté colapsando. Tenemos que hacer todo lo necesario para encontrar una salida a este conflicto en un futuro próximo y parar el baño de sangre para ayudar a la gente afectada a rehacer sus vidas”.

Por otro lado, el dueño de los supermercados DIA y AlfaBank, Mijaíl Fridman, resaltó su relación con Ucrania y dijo en una carta publicada por el Financial Times que “estoy profundamente apegado a los pueblos ucranio y ruso, y considero el conflicto actual una tragedia para ambos”.

A su vez, el banquero Oleg Tinkov afirmó en su cuenta de Instagram que la guerra era inaceptable. “Gente inocente muere en Ucrania en estos momentos, cada día. ¡Esto es inaceptable! ¡No tiene sentido! El Gobierno debería gastar el dinero en tratar médicamente a la gente, en investigar cómo vencer al cáncer, y no en la guerra. ¡Nosotros estamos contra la guerra!”.

También, el dueño de Rusal, conglomerado del aluminio en Rusia, Oleg Deripaska pidió la paz. “La paz es muy necesaria”, dijo en su cuenta de Telegram.

Según el Washington Post, el motivo por el cual estos multimillonarios se expresaron en contra de la invasión en Ucrania no es conocido. Sin embargo, sus actitudes podrían ser interpretadas como “poses de conciencia egoístas, si no cínicas, adoptadas con la esperanza de evitar la mira de las sanciones”. No obstante, para los expertos entrevistados por el medio citado, el mensaje en apoyo a Ucrania, “aumenta la presión sobre Putin, independientemente de la motivación”.

Aliados rusos

Hasta el momento, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ha sido uno de los pocos mandatarios que le han expresado abiertamente apoyo al presidente de Rusia. Según un comunicado publicado por el Kremlin, el presidente Maduro, le ofreció a Rusia “todo su apoyo” y condenó a Estados Unidos y a la OTAN por su campaña de “desinformación y mentiras”, según reporta France 24.

Por otro lado, países como Cuba y Nicaragua se abstuvieron de criticar a Putin por invadir a Ucrania durante una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU. Allí, Cuba y Nicaragua culparon a la comunidad internacional por el “doble rasero” que presentaban hacia Rusia.

También, expresaron que “no resulta posible examinar con rigor y honestidad la situación actual en Ucrania sin valorar detenidamente los factores que han conducido al uso de la fuerza”, como son “el empeño” estadounidense de continuar la progresión de la OTAN hacia las fronteras de la Federación de Rusia y la “entrega de armas modernas” a Ucrania, que equivalen a “un cerco militar”.

