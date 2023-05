Erdogan: pasado, presente y futuro de Turquía

Erdogan completará más de 20 años en el poder en Turquía / AFP Foto: AFP - MURAT CETIN MUHURDAR

La mejor manera de resumir lo que ocurrió en las elecciones presidenciales en Turquía está en una frase que soltó el domingo Nicholas Danforth, editor de la plataforma de análisis War on the Rocks y miembro no residente de la Hellenic Foundation for European and Foreign Policy: “Erdogan ha tenido más éxito de lo que predijeron muchos de sus críticos y ha tenido mucho menos éxito de lo que su propia propaganda te haría creer”.