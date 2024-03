“Es un día histórico”: reacciones frente a la decisión de Francia sobre el aborto

Activistas feministas francesas y miembros de asociaciones de derechos de las mujeres reaccionan después de aprobar un proyecto de ley para consagrar el derecho de las mujeres al aborto en la Constitución. Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON

Francia se convirtió este lunes en el primer país en inscribir la “libertad garantizada” a abortar en su Constitución. “Orgullo francés, mensaje universal”, celebró en la red social X el presidente Emmanuel Macron, quien anunció que la ceremonia final del acto tomará lugar el 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer. La decisión tomada por el Parlamento, luego de una reunión entre senadores y diputados, es, para algunos, una victoria para las mujeres del mundo.

“Esto es un hito histórico, es la primera vez que el acceso al aborto se incluye en rango constitucional”, le afirmo a El Espectador Fernanda Vanegas, directora asociada de Incidencia del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe. Para ella, este proceso en el país europeo tuvo relación directa con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revertir Roe vs. Wade, “momento en el cual se abrió una discusión sobre la relación entre democracia, derechos de las mujeres, igualdad y la libertad para escoger sobre nuestros cuerpos”.

De hecho, algo de eso le advirtió Anne-Cécile Mailfert, presidenta de la Fundación de las Mujeres, a la AFP: “Cuando vimos que el derecho al aborto se hundía en Estados Unidos, quedamos conmocionados, derrotados”. Por su parte, Neil Datta, director ejecutivo del Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos, agregó: “Francia podría servir de ejemplo para los progresistas en todos los países de Europa, para definir un rumbo, aunque no se logre el objetivo de la constitucionalización. Pueden proceder a ciertas liberalizaciones, a mejorar sus legislaciones”.

Esto, al menos para Vanegas, deja varias lecciones: se deben proteger los derechos sexuales y reproductivos de cualquier retroceso, además de que esto es una victoria para todas las mujeres. “Francia mandó un mensaje: así como cuando cayó la decisión estadounidense el mensaje fue de cuidado, los derechos de las mujeres siempre están en riesgo, el mensaje de hoy es que los derechos de las mujeres son derechos humanos, que la libertad y la igualdad de las mujeres hacen parte fundamental de nuestros regímenes democráticos”.

El Parlamento francés, según ella, dejó en claro que “el aborto es un servicio de salud esencial, que no es un crimen, no es vergüenza. El aborto no debería ser clandestino, no debería ser inseguro”. En ese mismo sentido, habló el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus: Francia garantiza “los derechos de las mujeres” y “salva sus vidas”.

Antes que Francia, Chile intentó introducir el derecho para las mujeres a “una interrupción voluntaria del embarazo” en su proyecto de nueva Constitución en 2022, la cual fue rechazada en las urnas. “Las chilenas nos ayudaron a que aquí lo lográramos”, le comentó a la AFP la diputada izquierdista nacida en el país suramericano, Raquel Garrido, para quien la decisión de Francia “va a tener repercusiones en todo el mundo”. Otros Estados, como República Dominicana, Filipinas, Madagascar, Honduras y El Salvador, prohíben el aborto implícitamente en su ley fundamental, al consagrar el derecho a la vida desde la concepción.

