Eslovenia veta importación, exportación y tránsito de armas a Israel, ¿qué viene?

Eslovenia prohibirá la importación, la exportación y el tránsito de armas hacia y desde Israel, anunció anoche el primer ministro, el liberal Robert Golob, según informó la prensa en el país adriático.

“Se trata de la negación total del acceso humanitario y la prevención deliberada de las condiciones básicas para la supervivencia. En estas circunstancias, todo Estado responsable debe actuar, aun cuando eso signifique adelantarse a los demás”, dijo el mandatario, citado hoy por el diario Delo en su versión electrónica.

El gobierno esloveno prohíbe así “la exportación y el tránsito de armas y equipos militares desde o a través de Eslovenia a Israel, así como las importaciones desde Israel a Eslovenia, excepto a equipos necesarios en Eslovenia para la seguridad y la resiliencia”.

Golob anunció que su ejecutivo, compuesto por liberales ecologistas y dos partidos de la izquierda, tiene la intención de preparar nuevas medidas contra el gobierno israelí en las próximas semanas.

La prensa eslovena recuerda que estos anuncios llegan después de una reciente reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) en la que no se lograron medidas contra Israel por supuestas violaciones de los derechos humanos.

Según Golub, la UE se encuentra incapacitada para actuar debido a las diferencias internas y la desunión, y advirtió que mientras tanto la población de Gaza está muriendo porque se les niega de forma sistemática la ayuda humanitaria.

Eslovenia, que reconoció junto con España e Irlanda el Estado de Palestina en 2024, declaró en julio pasado “personas non gratas” a los ministros israelíes ultraderechistas, Itamar Ben-Gvir (Seguridad Nacional) y Bezalel Smotrich (Finanzas).

