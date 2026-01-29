España abre las puertas a medio millón de migrantes: 200.000 colombianos serán beneficiados

Vista de una oficina de Extranjería en Valladolid (España). Foto: EFE - NACHO GALLEGO

El gobierno de España, en cabeza de Pedro Sánchez, anunció esta semana el trámite de una regularización extraordinaria con el objetivo, según lo dice el texto oficial, “de garantizar derechos y dotar de seguridad jurídica al sistema” y de reforzar el “modelo de política migratoria basada en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social”.

La medida aplica para todas las personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber...