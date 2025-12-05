España apuesta por la inmigración para crecer, a pesar de las críticas

Luz Fanny Arce Campiño en el restaurante en el que trabaja, en Paiporta, España, en octubre. Foto: Michael Robinson Chávez para The New York Times

En el restaurante Raíces de mi Pueblo, en la costa este de España, Luz Fanny Arce Campiño, de 53 años, removía un rico guiso y describía cómo su hogar europeo de adopción había eclipsado a Estados Unidos como el destino más deseado por amigos y familiares en su ciudad natal colombiana.

Campiño dijo que, tras llegar a Madrid en avión y convertirse en “otra migrante ilegal” por sobrepasar la duración de su visa, estableció su residencia en la pequeña ciudad de Paiporta donde consiguió trabajo en el restaurante de su hermano y fue salvada por...