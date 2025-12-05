Logo El Espectador
España apuesta por la inmigración para crecer, a pesar de las críticas

El gobierno presenta su política migratoria como una alternativa a las medidas represivas del gobierno de Trump, acogiendo a muchas personas procedentes de antiguas colonias. Pero los activistas promigrantes afirman que esa política de brazos abiertos no se extiende a quienes llegan desde África.

Jason Horowitz | The New York Times
05 de diciembre de 2025 - 08:00 p. m.
Luz Fanny Arce Campiño en el restaurante en el que trabaja, en Paiporta, España, en octubre.
Foto: Michael Robinson Chávez para The New York Times
Foto: Michael Robinson Chávez para The New York Times

En el restaurante Raíces de mi Pueblo, en la costa este de España, Luz Fanny Arce Campiño, de 53 años, removía un rico guiso y describía cómo su hogar europeo de adopción había eclipsado a Estados Unidos como el destino más deseado por amigos y familiares en su ciudad natal colombiana.

Campiño dijo que, tras llegar a Madrid en avión y convertirse en “otra migrante ilegal” por sobrepasar la duración de su visa, estableció su residencia en la pequeña ciudad de Paiporta donde consiguió trabajo en el restaurante de su hermano y fue salvada por...

Por Jason Horowitz | The New York Times

