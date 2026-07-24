España y Francia activan mecanismo de protección de la UE por los incendios: ¿cómo funciona?

Medios del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora trabajan frente a las llamas del incendio forestal de Rábano de Aliste (Zamora). Foto: EFE - EFE

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El Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UE) al que se han acogido España y Francia para hacer frente a los incendios se creó hace más de dos décadas para facilitar el despliegue de ayuda mutua entre los socios de la UE y en otras partes del mundo en casos de desastres naturales, crisis sanitarias o conflictos.

Desde su puesta en marcha en 2001, este Mecanismo coordinado por la Comisión Europea ha respondido a más de 830 solicitudes de apoyo dentro y fuera de la UE, en su mayoría para hacer frente crisis sanitarias, incendios, inundaciones, ciclones, terremotos y conflictos.

¿Cómo funciona?

Los países que consideren sus propios medios insuficientes para hacer frente a una de estas situaciones pueden solicitar la asistencia de este Mecanismo para que ponga a su disposición medios como aviones contra incendios, brigadas de bomberos, equipos de búsqueda y rescate o personal médico, en función de la emergencia y las necesidades.

El Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencia, en Bruselas, se encarga de coordinar la asistencia disponible y asegurar el despliegue rápido de la misma en conexión directa con las autoridades nacionales de protección civil, según explica la Comisión Europea.

Asimismo, puede utilizar el sistema de información geoespacial Copérnico para delimitar las áreas afectadas o planificar operaciones.

Este mecanismo trabaja también en la prevención de desastres y en la coordinación entre países, por lo que, por ejemplo, se envían dotaciones de bomberos de un país a otro para formarse y se posicionan de antemano efectivos en áreas de riesgo elevado de incendio.

¿Quién proporciona la ayuda?

Son los países participantes en el Mecanismo los que ofrecen estos medios cuando algún Gobierno lo solicita y, además, ponen a disposición de la UE voluntariamente una serie de equipos que están listos para ser movilizados inmediatamente de ser necesario.

La Comisión Europea coordina la acción y cofinancia las intervenciones, en ocasiones hasta el 100 %, con fondos europeos.

Además, en 2019 la UE decidió actualizar el sistema creando RescEU, una reserva estratégica financiada por el presupuesto comunitario que está almacenada en 22 países y lista para utilizarse cuando el apoyo de los Estados no sea suficiente.

Esta incluye 22 aviones y cinco helicópteros, según explicó hoy el Ejecutivo comunitario, así como equipos médicos de emergencia, hospitales de campaña, laboratorios móviles, medios para responder a incidentes químicos, biológicos o nucleares, refugios temporales o material logístico.

¿Qué países forman parte del Mecanismo?

Además de los 27 Estados miembros de la UE, participan Albania, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia, Turquía y Ucrania, aunque estos pueden prestar ayuda también a otros países del mundo que lo soliciten.

¿Cuánto se utiliza?

La solicitud hecha por España para recibir cuatro aviones no es la primera que plantea relacionada con incendios forestales. El año pasado, se pidió para combatir los que afectaron principalmente a Galicia, Extremadura y Castilla y León. En esa ocasión se desplegaron cuatro aviones de Francia e Italia, cuatro helicópteros de Eslovaquia, República Checa y Países Bajos y equipos sobre el terreno.

España ya había solicitado en anteriores ocasiones la asistencia de este mecanismo de emergencia, como por la dana de octubre de 2024 en Valencia, en 2022 para hacer frente a un brote de viruela del mono o en 2020 para prestar asistencia consular en el marco de la pandemia de covid, según datos de la Comisión.

En general, el mecanismo se ha activado más de 830 veces desde 2001, recientemente para hacer frente a emergencias como la guerra rusa en Ucrania, el conflicto en Oriente Medio, los incendios e inundaciones en Europa, el terremoto en Turquía y Siria de 2023, la pandemia de covid-19 o para contribuir a las repatriaciones desde Afganistán en 2021.

Del total, más de un tercio están relacionadas con la guerra en Ucrania y con la pandemia, acontecimientos que hicieron dispararse las solicitudes.

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