“Espeluznante”: Pablo De Greiff, el colombiano que investiga la guerra en Ucrania

RFI. Sr, Pablo de Greiff, usted forma parte de la Comisión de Investigaciones de la ONU sobre Ucrania dirigida por Erik Mose. Esta comisión fue creada 2022 para examinar las presuntas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario tras la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué resultado han arrojado las investigaciones que ustedes han llevado a cabo en Ucrania?

La Comisión de Investigaciones de la ONU durante su año y medio de existencia ha descubierto patrones amplios de violaciones tanto al derecho internacional humanitario como al derecho internacional y a los derechos humanos. Esto incluye violaciones bastante serias que pueden constituir crímenes de guerra, es decir, violaciones en la conducción del conflicto. Por ejemplo, uso indebido de armas de alto poder explosivo en contra de la población civil ucraniana o en una completa indiferencia de la población civil. También hemos descubierto violaciones más directas en contra de la integridad personal. Esto incluye violaciones sexuales, el uso sistemático de la tortura, confinamientos ilegales en situaciones inhumanas, ejecuciones extrajudiciales. Es una gama de violaciones tan larga y amplia que creo que no tendríamos tiempo en esta entrevista para enumerarlas de manera exhaustiva.

RFI. ¿Hay algún caso que lo haya impactado particularmente?

Le confieso que es difícil escoger. Pero tal vez, a un nivel general, la magnitud de la destrucción. En un conflicto como éste, en el cual las armas de uso habitual son de alto poder explosivo, se producen, por supuesto, efectos completamente diferentes a los de las armas cortas. Me ha impactado mucho la destrucción completa de cuadras enteras de zonas residenciales en varias de las ciudades que hemos visitado. Es un paisaje impresionante. Parecen escenas del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa.

A nivel más individual y más personal, de violencia más focalizada, lo que más me ha impactado son las violaciones sexuales que hemos descubierto y sobre las que tenemos evidencia y testimonios. Éstas incluyen víctimas que van desde los cuatro hasta los 83 años. Ese rango es espeluznante. Y como si esto no fuera poco, la frecuencia con la cual los familiares de las víctimas fueron obligados a presenciar los actos es indescriptible.

RFI. Otro fenómeno, particularmente dramático, es la deportación de niños ucranianos. Fue de hecho por eso que la Corte Penal Internacional expidió un mandato de arresto internacional contra Putin. ¿Ha avanzado la comisión de la ONU que usted representa en ese frente en particular?

Sí, hemos avanzado gracias a entrevistas que hemos hecho con familiares y con testigos directos de los eventos y, sobre todo, clarificando los diferentes tipos de situaciones en los cuales los niños fueron aprehendidos y subsecuentemente deportados.

RFI. ¿Disponen ustedes de cifras precisas a este respecto?

Es imposible para una comisión como la nuestra, que tiene personal limitado y no cuenta con la colaboración de la Federación Rusa, llegar a una cifra exacta de niños deportados. La agencia encargada en este momento de la protección de los derechos de los niños en Ucrania dice tener una lista de unos 19.000 niños con nombres y lugares de origen. Pero ésa es solamente una de las cifras que se ha evocado en el debate. El presidente Zelenski en la Asamblea General de la ONU, celebrada la semana pasada, habló de 200.000 niños. El presidente Putin anteriormente había hablado de 300.000. Esto es un ejemplo perfecto de que sin la colaboración de las autoridades rusas es imposible aclarar una categoría importante de incidentes.

RFI. ¿Qué nos puede decir sobre el uso de la tortura por parte de las fuerzas rusas?

Acerca de la del uso de tortura, la Comisión ya ha llegado a la conclusión de que las prácticas son sistemáticas y generalizadas. Se ha llegado a esa conclusión con base en investigaciones en varias regiones del país, en centros de detenciones de la Federación Rusa. Por ejemplo, en todos esos centros se utilizan exactamente los mismos métodos de tortura. Si esto corresponde a una política deliberada o no, hace falta confirmarlo en términos de evidencia y la Comisión no ha llegado todavía a esa conclusión. Sin embargo, los patrones por supuesto son sugerentes. Pero le reitero que por el momento no hemos llegado a esa conclusión.

RFI. ¿Hay también violaciones cometidas por las fuerzas ucranianas?

Sí, las hay. La Comisión está ejerciendo su imparcialidad de forma absolutamente impecable. Estamos examinando algunos de esos casos. De hecho, en nuestros reportes ya hemos hecho públicos casos de dos tipos diferentes. El primero, por el uso indebido de armas explosivas en contra de población civil. Cuando tropas de la Federación Rusa ocupaban algunas ciudades ucranianas, el ejército ucraniano utilizó armas de alto poder explosivo de forma indebida, sin tomar las suficientes precauciones para la población civil. El segundo, concierne dos situaciones vinculadas a soldados rusos que estaban bajo el poder de las fuerzas ucranianas, los cuales sufrieron maltratos, torturas y algunos de ellos murieron. Ambos casos los hemos remitidos a las autoridades ucranianas, las cuales se han comprometido a hacer investigaciones. Pero por el momento no han concluido. La Comisión continuará investigando casos en ambos bandos porque nuestro mandato es la investigación de violaciones de cualquiera de los dos países.

RFI. ¿Piensa usted que el régimen jurídico internacional esta siendo atacado de manera frontal por lo que está haciendo Rusia en Ucrania?

Las Fuerzas armadas rusas y sus aliados en términos de compañías privadas de seguridad al estilo Wagner, que es una de ellas, pero no es la única, están manejándose en este conflicto como si el Derecho internacional humanitario y los derechos humanos no existieran. La prevalencia de las violaciones y la indiferencia ante la normativa internacional es realmente sorprendente.

RFI. ¿Debe la justicia internacional seguir pidiéndole a Putin y al Estado rendir cuentas?

La Comisión tiene como encargo hacer contribuciones a la rendición de cuentas y por lo tanto estamos manteniendo una lista de presuntos responsables tanto de individuos como de entidades que pensamos entregar, como es la práctica habitual de estas comisiones del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

