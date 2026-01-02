Bengalas en botellas de champán: la teoría en Suiza sobre el incendio de Crans Montana

La gente rinde homenaje a las víctimas con velas cerca del área donde se produjo un incendio en el bar 'Le Constellation' Foto: EFE - ALESSANDRO DELLA VALLE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La pista de que el fuego que arrasó en Nochevieja un bar en la estación de esquí suiza de Crans Montana partió de luces de bengalas colocadas en botellas de champán es la más verosímil para explicar el origen el incendio, dijo hoy la fiscal Beatrice Pilloud.

Estos elementos pirotécnicos “se acercaron demasiado al techo, que se encendió muy rápido y de manera general”, señaló la fiscal general del cantón de Valais (al que pertenece Crans Montana) en una rueda de prensa.

Explicó que se está siguiendo esta pista, que no es definitiva a cien por cien, tras el análisis de vídeos tomados con teléfonos de personas que se encontraban en el local siniestrado, así como por los testimonios de supervivientes y las audiciones a los dos responsables del establecimiento.

Ambos explicaron la configuración interior del local, los trabajos que se habían realizado en éste y su capacidad, que no fue precisada por la fiscal.

Asimismo, señaló que los gerentes del bar han declarado en calidad de testigos y que dependerá de lo que salga a relucir en las investigadores si mantienen esta condición procesal o se les abre una investigación penal.

El material del techo del bar era espuma acústica, altamente inflamable y razón por la que las llamas se propagaron tan rápidamente, y se indagará si esto era conforme a los reglamentos vigentes.

Sobre los heridos, el comandante de la Policía del cantón de Valais, Frederic Gisler, dijo que son 119 y no 115 como se había indicado anteriormente.

Los cuatro adicionales han sido personas que se han presentado de forma espontánea en hospitales tras haberse dado cuenta de que las heridas que habían sufrido durante el incendio y que pensaron que eran leves, en realidad son más serias de lo que parecían.

De los heridos, 71 son de nacionalidad suiza, 14 franceses, 11 italianos, 4 serbios, un belga, un luxemburgués, un polaco, un portugués, mientras que del resto se desconoce aún la nacionalidad.

Además, de los 119, 113 han sido identificados plenamente y todavía se indaga sobre los otros seis.

Las autoridades cantonales indicaron que “el proceso de identificación de los cadáveres sigue sin descanso” y que con ese fin se han movilizado a cuarenta expertos de todo el país. “Pero el protocolo estándar a nivel internacional toma tiempo”, se indicó.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com