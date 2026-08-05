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Europa arde y se seca: estos son los preocupantes datos que enfrenta el Viejo Continente

Europa se debate entre unas llamas que están consumiendo amplias hectáreas, sobre todo en países como España, Italia y Grecia, y las estrategias que están empleando para enfrentar los riesgos que trae la sequía. Este es el complejo panorama.

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Redacción Mundo
05 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.
Un bombero combate un incendio forestal en Alamano, Corinto, en el Peloponeso (Grecia).
Un bombero combate un incendio forestal en Alamano, Corinto, en el Peloponeso (Grecia).
Foto: EFE - PSOMAS VASILIS

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Por Redacción Mundo

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