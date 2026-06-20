Europa, el departamento invisible del voto colombiano

Instalación de mesas, zonas de prensa y puestos de votación en Corferias previo a las elecciones presidenciales primera vuelta 31 de mayo Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Busca su cédula antes de salir, dejando atrás la parcela a medio desmatar. Dirección Bruselas, al puesto de votación. Este sábado – como en cada elección desde que llegó a Bélgica – Mañe sale a votar. Es uno de los más de 194.000 votantes colombianos en Europa – cifra que supera departamentos como Caquetá. Y que no deja de crecer: Cancillería reporta un aumento fuerte de la participación en el exterior en primera vuelta. Poco se habla de ellos. Pero hoy los colombianos en Europa conforman un departamento invisible, transformando en silencio un mapa electoral que ya no cabe en las fronteras.

“Algún día voté conservador, porque las propuestas eran más interesantes”, recuerda Mañe, una gorra del Pacto Histórico sobre la cabeza. En un campo a 45 km de Bruselas, este campesino de 70 años sigue sembrando papa, tomate y maíz. Hoy vota para defender la misma lucha arraigada a su tierra, que lo llevó al exilio. “Es el único presidente que se ha interesado por la clase menos favorecida”, dice sobre Petro. “Donde nunca llegaba el gobierno, este gobierno llegó.”

Mañe representa una tendencia más amplia: en Europa, el voto colombiano se ha inclinado históricamente hacia la izquierda. Se explica en parte por la fuerte presencia de exiliados, militantes y políticos de izquierda en países como Francia – donde Cepeda sacó 21 puntos a De la Espriella –, o Bélgica – donde sacó una diferencia de 13. Para Mañe, la izquierda es una condición de la paz, pero también de supervivencia: “Yo quiero regresar a mi país y recuperar mi tierra.”

“Yo no salí por una necesidad en concreto, sino porque me casé”, resume Yessica Molina. Esta asesora política vive desde hace dos años en Alicante, donde abrió un hotel con su esposo. Fiel al Centro Democrático, se define como “libertaria de derecha”, una convicción que nace de su experiencia: crecer en un barrio “común y corriente”, trabajar, ahorrar y pagarse los estudios le enseñó a creer en la empresa privada. Yessica es de quienes salieron a Europa por razones familiares o profesionales, en busca de mejores condiciones de vida – grupo que ha crecido desde 2015, con la eliminación de la visa Schengen a Colombia.

La gran mayoría se dirige a España, con cerca de un millón de colombianos. Allí, el potencial de sufragantes se triplicó desde 2014, pasando de unos 80.000 a casi 308.000 en primera vuelta, mientras la participación se multiplicó por 16,4. Es decir: no solo crece la comunidad colombiana, sino también su movilización política. Con ese peso, España se convierte en un campo de batalla electoral. Si en 2018 la balanza se inclinó por Iván Duque y en 2022 por Gustavo Petro, hoy la contienda está reñida. Cepeda aventaja a De la Espriella por apenas dos puntos: 42% contra 40%, con otro 8% para Paloma Valencia.

En la estación de metro Aluche en Madrid, paso obligado hacia la comisaría para trámites de extranjería, una pancarta de 4×2 metros muestra al “Tigre” en pose militar: “Por nuestro futuro. Colombianos en España, apoyamos a Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. Firme por la patria”. El QR lleva directo al formulario de adhesión. “En España se juega algo crucial”, dice Yessica, quien asumió allí la coordinación del Centro Democrático. Después de la primera vuelta, sumó a la campaña de Abelardo su red de 60 voluntarios, hoy supera los 100. “Somos muy organizaditos”. En España, si bien la izquierda creció con fuerza desde 2018, la derecha mantuvo una base y en 2026 recuperó terreno. El foco ahora, dice Yessica, son los jóvenes.

Entre los barrios populares de Madrid, de fuerte presencia latina, cuelgan afiches de Iván Cepeda y Aída Quilcué, impresos en formato tabloide, con eslóganes como: “Yo me la juego por la vida: presidente Iván Cepeda”. La diferencia de escala con la campaña de la derecha es notable. “No hemos recibido un peso de Colombia”, explica un coordinador de la campaña de Cepeda. “La campaña se soporta en organizaciones de base”. Cuenta con redes de derechos humanos y víctimas, que hoy se activan como principal recurso. Desde su experiencia, Mañe también cree que el progresismo ha avanzado “gracias a la juventud, los medios alternativos y las redes sociales”.

En una calle poco concurrida de París, el restaurante colombiano “Juanchito” destaca por sus colores. Luz Amparo está en una mesa. “Yo no voto”, dice. “No tengo tiempo para inscribir la cédula, trabajo todos los días.” Salió de Colombia hace 30 años buscando oportunidades; hoy cuida niños. Su hija, mesera del local, nació aquí. Luz Amparo se sorprende al saber que la cédula se puede inscribir online.

Pese a una participación creciente, los colombianos del exterior siguen votando menos que en Colombia. La abstención no es solo una cuestión logística, sino también de distancia. “Acá no vino nadie a presentarse”, dice. Aunque no vota, Luz Amparo sabe lo que quiere: “Votaría por el que le ayude a la gente”. La prioridad para ella es la salud. Rehizo su vida en Francia, pero su madre enferma sigue en Colombia. La ayuda a distancia y vuelve cada dos años para visitarla.

Lejos de Colombia, el país se sigue habitando a distancia: en un campo de Bélgica, en un hotel de Alicante o en un restaurante de París. Son los rostros de un territorio que se mide en cifras, pero que solo de cerca deja de ser invisible.

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