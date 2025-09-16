No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Eurovisión 2026: cinco países condicionan su participación a la salida de Israel

La presión internacional por la guerra en Gaza llegó a Eurovisión: España, Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia advierten que no participarán en 2026 si Israel sigue en la competencia.

Laura Henao Arévalo
16 de septiembre de 2025 - 11:18 p. m.
JJ de Austria celebra con el trofeo tras ganar la 69ª edición del Festival de Eurovisión en Basilea, Suiza, el 17 de mayo de 2025.
JJ de Austria celebra con el trofeo tras ganar la 69ª edición del Festival de Eurovisión en Basilea, Suiza, el 17 de mayo de 2025.
Foto: EFE - GEORGIOS KEFALAS

El conflicto en Gaza trasciende el terreno diplomático e impacta también en expresiones culturales y de ocio, lo que abre una discusión sobre el papel de la música y el entretenimiento ante las tensiones geopolíticas.

En este contexto, la controversia alcanza al certamen musical más emblemático de Europa: Eurovisión. El concurso, que cada año convoca a 38 países y a más de 160 millones de espectadores, podría verse alterado en 2026, ya que cinco naciones han anunciado su retiro si Israel mantiene su participación.

Irlanda, Países Bajos,...

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
