Exministro de Putin fue hallado muerto 12 horas después de ser destituido en Rusia

El presidente ruso, Vladimir Putin (izq.), se reúne con el exministro de Transporte ruso, Roman Starovoit, en el Kremlin. Foto: EFE - GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN

El exministro de Transporte ruso Román Starovoit, destituido este lunes por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, fue hallado muerto a las afueras de Moscú, informó el Comité de Instrucción ruso, que baraja el suicidio como principal causa de su fallecimiento

“La investigación está estableciendo las circunstancias de la muerte de Román Starovoit”, según un comunicado de la institución, publicado en su Telegram. “La principal hipótesis es el suicidio”, según los investigadores.

Starovoit, de 53 años y exgobernador de la región de Kursk, asumió la cartera de Transporte en mayo de 2024.

Al frente de la región de Kursk, Starovoit fue sustituido por Alexéi Smirnov, quien fue arrestado en abril pasado acusado de un delito de corrupción y estafa en la construcción de líneas defensivas junto a la frontera con Ucrania.

En agosto de 2024, tres meses después de que Starovoit dejara Kursk para asumir su cargo en el Gobierno, las Fuerzas Armadas de Ucrania invadieron y ocuparon parte de esa región, de la que fueron expulsadas solo en abril pasado.

Horas después de la destitución de Starovoit, Putin nombró como su sustituto al frente del Ministerio de Transporte a Andréi Nikitin, anteriormente viceministro de la misma cartera.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, aseguró hoy que el despido de Starovoit no estaba relacionado con la pérdida de confianza en su figura.

“En el decreto (de destitución) se suele indicar que es por pérdida de confianza cuando así se ocurre”, dijo Peskov, quien insistió en que en esta ocasión el documento oficial no incluyó esta aclaración.

