Expríncipe Andrés, en jaque tras revelaciones de caso Epstein, ¿dará explicaciones?

El expríncipe británico Andrés se vio nuevamente envuelto en el escándalo del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, lo que llevó al primer ministro Keir Starmer a afirmar que el exmiembro de la realeza debe testificar en Estados Unidos sobre el caso.

Entre las más de 3 millones de páginas difundidas el viernes por el Departamento de Justicia estadounidense se conoció que el fallecido Epstein propuso al hermano del rey Carlos III presentarle a una mujer rusa de 26 años.

Estos documentos incluyen tres fotografías del expríncipe, sin fecha, a cuatro patas sobre una mujer tendida en el suelo. En dos de ellas tiene una mano sobre el abdomen de la mujer, vestida y cuyo rostro fue enmascarado por las autoridades estadounidenses.

En un correo electrónico del 12 de agosto de 2010, Epstein le dice al entonces príncipe Andrés, a quien llama “El duque”, que tiene “una amiga” con la que “quizá” le gustaría cenar y que estaría en Londres del 20 al 24 de agosto.

Andrés le pregunta a Epstein qué le ha dicho a la joven y si ella debe llevarle “un mensaje” de parte del exfinanciero.

En otro correo, el príncipe responde que debía estar en Ginebra el 22 de agosto, pero que estaría “encantado de verla”.

Epstein explica que la mujer en cuestión es una rusa de 26 años, a la que describe como guapa e inteligente.

No hay indicios de que finalmente se produjera el encuentro.

Consultado el sábado sobre el caso, el primer ministro Starmer afirmó que Andrés debería declarar ante el Congreso estadounidense sobre lo que sabe de los delitos de Epstein.

“Siempre he dicho que quien tenga información debe estar dispuesto a compartir esa información en la forma que se le pida”, declaró Starmer a periodistas al final de su gira a China y Japón.

“Tiempo a solas”

Los documentos publicados revelan además que Andrés invitó posteriormente a Epstein a Buckingham, poco después de que en agosto de 2010 se levantara el arresto domiciliario que pesaba sobre el reconocido ejecutivo tras ser condenado por prostitución de menores.

Sin embargo, los archivos tampoco indican si la visita llegó a materializarse.

En un mensaje, Epstein se puso en contacto con el exmiembro de la Corona británica durante una estancia en Londres el 27 de septiembre de 2010, y le dijo: “Necesitaremos pasar tiempo a solas”.

Andrés respondió: “Podríamos cenar en el Palacio de Buckingham y disponer de mucho tiempo en privado”.

Dos días después, añadió: “Me encantaría que vinieras aquí, al PB [Palacio de Buckingham]. Trae a quien quieras, estaré disponible desde las 16:00 hasta las 20:00 aproximadamente”.

El año pasado, Andrés, que siempre ha defendido su inocencia, fue despojado de todos sus títulos reales y expulsado de su enorme residencia oficial en Windsor debido a sus vínculos con Epstein.

Su exesposa, Sarah Ferguson, también se vio salpicada por el escándalo.

El “hermano” ideal

En un correo electrónico publicado el viernes y fechado en agosto de 2009, le dice al multimillonario que es “el hermano que siempre soñó tener”.

La publicación de las memorias póstumas de la estadounidense-australiana Virginia Giuffre, que acusaba al príncipe de haberla agredido sexualmente en varias ocasiones cuando era menor de edad, avivó también una ola de indignación en el Reino Unido.

En 2022, una demanda judicial presentada por Giuffre contra Andrés se resolvió con un multimillonario acuerdo extrajudicial, pero sin que en ningún momento el hermano del rey admitiera su culpabilidad.

Giuffre se quitó la vida en abril en su casa en Australia. Epstein se suicidó en prisión en 2019.

Según otros correos electrónicos, Epstein transfirió 10.000 libras (11.500 euros) en 2009 a la pareja de Peter Mandelson, una figura del Partido Laborista británico que fue destituido de su cargo de embajador en Estados Unidos el año pasado.

Reinaldo Ávila da Silva habría recibido esta suma para pagar, entre otras cosas, gastos médicos, cuando Mandelson era ministro de Comercio.

