Falleció Jacques Delors, el expresidente de la Comisión Europea y padre del euro

Nacido en 1925 en París, Jacques Delors fue ministro de Economía, pero su labor como presidente de la Comisión Europea resalta por ser llamado el padre del euro. Foto: Agencia AFP

El expresidente de la Comisión Europea, padre del euro y figura importante de la izquierda francesa, Jacques Delors, falleció este miércoles a los 98 años, anunció su hija Martine Aubry a AFP.

“Falleció esta mañana en su domicilio parisino mientras dormía”, declaró la alcaldesa socialista de la ciudad de Lille (norte).

Exministro de Economía de 1981 a 1984, bajo el mandato del presidente socialista François Mitterrand, frustró las esperanzas de la izquierda francesa cuando rechazó presentarse a las elecciones presidenciales de 1995 como candidato del Partido Socialista, pese a ser el claro favorito en los sondeos.

En una declaración televisada y bajo los ojos de 13 millones de franceses, aseguró que tras 50 años “trabajando sin descanso”, lo más razonable era “prever un estilo de vida más equilibrado entre la reflexión y la acción”.

“No me arrepiento”, pero “no digo que tuviera razón”, declaró a la revista francesa Le Point en 2021. “Estaba demasiado preocupado por la independencia y me sentía diferente de los que me rodeaban. Mi forma de hacer política no era la misma”, explicó.

Tras desempeñarse como ministro de Economía, Delors fue nombrado presidente de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE), con sede en Bruselas.

Desempeñó un papel clave en el diseño de la Europa actual: creación del mercado único, firma de los acuerdos de Schengen (de libre circulación de personas), lanzamiento del programa de intercambio de estudiantes Erasmus, reforma de la Política Agrícola Común. Bajo su mandato también se puso en marcha la unión económica y monetaria que desembocaría en la creación del euro, la moneda única compartida por 20 de los 27 miembros actuales de la UE.

En marzo de 2020, urgió a los jefes de Estado y de gobierno de los países de la UE a ser más solidarios para enfrentar de manera conjunta la pandemia de coronavirus. Hasta sus últimos días, Delors abogó por reforzar el federalismo europeo y pidió más “audacia” como respuesta a la salida del Reino Unido del bloque y los ataques de “populistas de toda índole”.

“El presidente de la Comisión está al servicio de los gobiernos, no de un ideal abstracto europeo”, dijo cuando llegó a su cargo en Bruselas.

Delors nació el 20 de julio de 1925 en una familia católica, por la que se vinculó a la Juventud Obrera Cristiana, en la que se mantuvo por casi toda su vida. Más tarde, unió a la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos y fue parte de la secularización del sindicato.

