12 de febrero de 2026 - 08:11 p. m.
Francia busca prohibir las redes sociales a los menores de 15 años
El gobierno francés busca implementar esta ley antes de que comience el nuevo año escolar. La prohibición de los niños en internet cuenta con un gran apoyo en el parlamento, sin embargo algunos legisladores no están de acuerdo.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación