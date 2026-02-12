Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Mundo
Europa
12 de febrero de 2026 - 08:11 p. m.

Francia busca prohibir las redes sociales a los menores de 15 años

El gobierno francés busca implementar esta ley antes de que comience el nuevo año escolar. La prohibición de los niños en internet cuenta con un gran apoyo en el parlamento, sin embargo algunos legisladores no están de acuerdo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Unidad de Video

Conoce más

Temas Relacionados

Europa

Noticias internacionales

Francia

Redes sociales

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.