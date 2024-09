Francia: mujer víctima de violaciones fraguadas por su esposo habló en juicio

Gisèle Pélicot (derecha), y su hija Caroline Darian (izquierda) a la salida del tribunal penal de Aviñón, Francia. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

Una mujer francesa cuyo marido admitió haberla drogado para que él y otros 80 hombres la violaran en el transcurso de una década dijo que “fue sacrificada en el altar del vicio” y tratada “como una muñeca de trapo”. Fueron los policías quien le “salvaron la vida”, afirmó este jueves 5 de septiembre con calma y determinación ante el tribunal que lleva el caso.

La víctima es Gisèle Pélicot, de 72 años, protagonista del cuarto día de un megajuicio contra 51 hombres, entre ellos su marido, por violación con agravantes entre 2011 y 2020, ante el tribunal penal de Aviñón, en el sur de Francia.

Este caso, que ha horrorizado a Francia, salió a la luz por casualidad cuando su marido Dominique Pelicot, de 71 años, fue sorprendido en 2020 en un centro comercial filmando bajo las faldas de mujeres.

Los investigadores encontraron entonces en sus computadoras, discos duros y llaves USB con casi 4.000 mil fotos y videos de la víctima, visiblemente inconsciente, mientras decenas de desconocidos la violan.

“Mi mundo se derrumba, todo se derrumba, todo lo que construí durante 50 años”, aseguró su esposa, al recordar el momento en que los policías le muestran algunas fotografías el 2 de noviembre de 2020.

En la imagen, “estoy inerte, en mi cama y están violándome. Son escenas bárbaras”, relató ante los cinco magistrados sobre las violaciones organizadas por el padre de sus tres hijos.

Ese día, la víctima rechazó ver los vídeos hallados por los investigadores sobre las cerca de 200 violaciones que sufrió primero en la región de París y luego en Mazan, en el sur de Francia, hasta 2020.

Dijo que apenas se había reconocido a sí misma en las imágenes, diciendo que estaba inmóvil. “Fui sacrificada en el altar del vicio”, expresó. “Me miraban como una muñeca de trapo, como una bolsa de basura”, “me pregunto cómo aguanté”, aseguró.

En la mayoría de las veces, estos hombres no llevaban preservativo. “Por un extraordinario golpe de suerte, (...) se libró del VIH, la sífilis y la hepatitis”, declaró la experta médica Anne Martinat Sainte-Beuve, precisando que la mujer contrajo cuatro infecciones de transmisión sexual.

“Hablo por todas las mujeres”

Conocida por su nombre de pila en el tribunal, Gisèle Pélicot ha renunciado a su derecho al anonimato para que el juicio se celebre en público, con el apoyo de sus tres hijos adultos. Dijo que estaba testificando “por todas las mujeres” que habían sido agredidas mientras estaban drogadas y para asegurarse de que “ninguna mujer sufra esto”.

Aunque su familia pidió en un primer momento que no se publicara su apellido, la mujer quiso hacer de este caso un ejemplo sobre el uso de medicamentos en las violaciones y, al inicio del proceso, rechazó que este se celebrara a puerta cerrada como pidieron en vano la fiscalía y parte de la defensa.

Su esposo respondió esta semana “sí” en la corte cuando se le preguntó si era culpable de las drogas y los ataques. Su abogado dijo que después de su arresto “siempre se declaró culpable”, diciendo: “La puse a dormir, le ofrecí y filmé”.

La policía ha dicho que entre 2011 y 2020, Dominique Pélicot trituró somníferos y ansiolíticos y los mezcló con la cena de su esposa o con su vino en su casa de Mazan, cerca de Carpentras, en la Provenza. Luego reclutó a hombres para violarla y abusar sexualmente de ella, contactándolos a través de una sala de chat en línea, donde los miembros discutían las preferencias de parejas sin consentimiento.

Los hombres acusados reclutados por su esposo recibieron instrucciones de evitar oler cualquier tipo de fragancia o humo de cigarrillo para evitar alertar a su esposa y que se fueran si ella movía siquiera un brazo, dijeron los investigadores según detalló The Guardian.

Entre los 50 hombres enjuiciados junto a su marido hay un concejal, enfermeras, un periodista, un expolicía, un guardia de prisiones, un soldado, un bombero y un funcionario, muchos de los cuales vivían en los alrededores de Mazan, una ciudad de unos 6.000 habitantes. Los hombres tenían entre 26 y 73 años en el momento de su detención.

Hablando con voz tranquila y clara, Gisèle Pélicot contó al tribunal cómo ella y su marido se habían casado cuando tenían 21 años, tenían tres hijos y siete nietos, y habían sido muy cercanos. “No éramos ricos, pero éramos felices. Incluso nuestros amigos decían que éramos la pareja ideal”, dijo.

Le dijo al tribunal que, sin saber que la drogaban regularmente por la noche, había comenzado a tener dificultades para recordar cosas y concentrarse, e incluso temía tomar el tren para ver a sus hijos adultos en caso de que se perdiera su parada. Dijo que había perdido peso y que en un momento tuvo dificultades para controlar su brazo.

Cuando el juez le preguntó si había experimentado problemas ginecológicos, Gisèle Pélicot dijo que sí. Dijo que las pruebas médicas durante la investigación policial mostraron que había sido infectada con varias enfermedades de transmisión sexual.

Dijo que en las horas posteriores a que la policía le dijera lo que le había sucedido, sintió ganas de morir. Describió cómo tuvo que explicar el trauma a sus hijos adultos, diciendo que el grito de su hija “quedó grabado en mi memoria”.

Salió de la casa con dos maletas, “todo lo que me quedaba de 50 años de vida juntos”. Desde entonces, “ya no tengo una identidad... No sé si alguna vez me reconstruiré”, dijo.

Gisèle Pélicot, que ha sido apoyada en los tribunales por sus hijos, ha sido elogiada por los abogados por su fortaleza y calma en el juicio.

