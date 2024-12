Francia presenta nuevo gobierno, el cuarto del año, esperando evitar otra censura

El francés François Bayrou fue nombrado primer ministro por el presidente Emmanuel Macron el pasado 13 de diciembre. Foto: AFP - VALENTINE CHAPUIS

El recién nombrado primer ministro francés, François Bayrou, presentó los nombres de las personas que conformarán su gobierno, el cuarto que tiene el país desde principios de año, con la intención de poder evitar una nueva moción de censura en el Parlamento, donde se votó para destituir a su antecesor, Michel Barnier, que solo duró 90 días en el cargo.

En momentos en los cuales se están barajando posibles nombres para las elecciones de 2027 y también se piensa que la nueva administración puede quedar estancada o durar poco, en medio de un Legislativo dividido que podría votar para sacarla, la lista es una mezcla de viejos y nuevos nombres, con carácter continuista y conservador. Gérald Darmanin, exministro del Interior, es el nuevo jefe de la cartera de Justicia y la ex primera ministra Elisabeth Borne será líder del Ministerio de Educación. Jean-Noël Barrot continuará como ministro de Asuntos Exteriores, además de que Éric Lombard, exbanquero, se hará cargo del Ministerio de Economía y Sébatien Lecornu seguirá en el de Defensa.

Los seleccionados por Bayrou, líder del partido Movimiento Democrático (MoDem), no incluyen a ningún nombre de la izquierda y, por el contrario, mantienen la base política. Como en el caso de Barnier, la balanza se inclinó hacia la derecha conservadora, aunque en un principio dijo que formaría un “gobierno de interés nacional”, en el que cupieran partidos del centro, excluyendo a Francia Insumisa, de extrema izquierda, y a Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen de extrema derecha.

En una reciente entrevista de televisión, Bayrou dijo que presentará el presupuesto de su nuevo gobierno a mediados de febrero y comentó que llevaría a cabo el “diálogo más amplio posible”. Prometió, además, no utilizar el controvertido artículo 49.3 de la Constitución para aprobar leyes sin debate, como sucedió con la polémica reforma pensional de Macron, a no ser que se vea “completamente bloqueado”. En medio de ello, el panorama no parece fácil. Olivier Faure, secretario general del Partido Socialista, mencionó que “no encuentra ningún motivo para no censurar” al Gobierno. Jean-Luc Mélenchon, en entrevista con Le Parisien, concluyó que “François Bayrou no aguantará el invierno”.

