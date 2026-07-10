“Fue una especie de ratonera”: así quedaron atrapadas las víctimas del incendio en España

Un hombre observa las llamas cerca de las casas, en la zona afectada por un incendio forestal que dejó 11 muertos cerca de Bedar, en el distrito de Los Gallardos, en Almería. Foto: AFP - JOSE JORDAN

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Uno de los destinos turísticos más populares de España amaneció este viernes 10 de julio asediado por el fuego, después de la rápida expansión de un voraz incendio forestal que ha causado la muerte de al menos 12 personas, la mayoría extranjeros.

Unas 23 personas permanecen sin localizar, algunas probablemente excursionistas, según informó el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. El fuego también ha dejado ocho heridos, cuatro de ellos con quemaduras graves.

Aunque inicialmente se habló de 11 víctimas mortales, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, explicó que podría tratarse de 12, tras el hallazgo de un nuevo cuerpo. Algunas de ellas ignoraron las instrucciones de confinamiento, declaró Antonio Sanz, el consejero de emergencias regional.

Seis de los fallecidos ya han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Almería para corroborar su identidad.

Según explicaron las autoridades, las víctimas quedaron atrapadas mientras intentaban huir de la zona de los Gallardos, un territorio escarpado de casas diseminadas en zonas forestales. Fue “una especie de ratonera”, describió Moreno Bonilla.

Más de 124 vehículos y 464 efectivos de varios cuerpos, entre ellos 150 bomberos regionales y miembros de la Unidad Militar de Emergencias, trabajan para extinguir el fuego, que ya ha carbonizado al menos 3.150 hectáreas desde el jueves.

La dirección de emergencias destacó la complejidad de la respuesta debido a la topografía, que imposibilita la introducción de la maquinaria pesada.

De las 600 personas desalojadas, 193 están acogidas en albergues y centros improvisados en un teatro, un polideportivo y un convento. La línea de emergencias 112 ha gestionado más de 150 llamadas de alerta.

La Guardia Civil española, que ha iniciado la investigación para aclarar la causa del incendio, baraja la hipótesis de que fue provocado por un cable eléctrico. No obstante, la compañía de electricidad Endesa, principal proveedor en la zona, desplegó un grupo de técnicos que concluyeron que “se trata de un cable perteneciente a una instalación privada abandonada y que no tenía tensión”.

La mayoría de las víctimas son extranjeras

El consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, remarcó que al menos 10 de los fallecidos son extranjeros y uno español, a falta de confirmar la nacionalidad del último cuerpo encontrado.

De acuerdo con las primeras investigaciones, siete de las víctimas mortales hacían parte de un grupo de nueve, de las que dos pudieron salvarse. Fueron alcanzados por llamas tras abandonar aparentemente sus vehículos e intentar escapar a pie por una ruta que no formaba parte del plan de evacuación.

Otras cuatro víctimas se encontraban en un auto que, según apuntó Sanz, tenía el volante al lado derecho, por lo que podrían ser de nacionalidad británica, a falta de una confirmación oficial.

El jefe de emergencias remarcó a los ciudadanos “que eviten las zonas afectadas, que no asuman ningún riesgo, que no tomen decisiones sin consultar y que no escojan caminos que no estén coordinados por los servicios de emergencia”.

Esta zona del sur de España es frecuentada por ciudadanos extranjeros, provenientes principalmente de Reino Unido, Francia y Bélgica.

El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, aseguró que sus servicios consulares están “plenamente movilizados”, tratando de contactar a los ciudadanos belgas en la zona con los que no han logrado comunicarse.

Entretanto, los mensajes de solidaridad con las víctimas de la tragedia empiezan a emerger desde distintos rincones.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su “pésame” en redes sociales, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se declaró entristecida por la situación en Almería. “Estamos siguiendo de cerca la situación en España y en otros países afectados”, escribió en X la jefa del Ejecutivo de la UE.

Una amenaza cada vez más latente

España ha sufrido frecuentes y severas olas de calor en los últimos veranos, con temperaturas que a menudo superan los 40 °C. El pasado junio, experimentó varios días de calor récord, con más de 1.000 muertes atribuidas al calor.

El viento, las altas temperaturas y la escasez de lluvias contribuyen a que los pequeños incendios forestales se conviertan en grandes focos incontrolables.

La nación ibérica no es una excepción en Europa. Es el continente que se calienta más rápidamente en el mundo, con temperaturas que aumentan al doble de la media mundial desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

Algunas zonas de Europa occidental se enfrentan a su tercera ola de calor en seis semanas. Entre ellas, Francia, donde los grandes incendios en el sur del país ya han arrasado miles de hectáreas y obligado a interrumpir la carrera ciclista del Tour de Francia.

La tragedia actual en Almería recuerda la temporada de incendios de 2025, en la que cuatro personas perdieron la vida. El fuego arrasó entonces más de 393.000 hectáreas de vegetación, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, una superficie dos veces mayor que la de Londres.

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