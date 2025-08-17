Seguridad y apoyo de líderes europeos: Zelenski se prepara para reunirse con Trump

El presidente francés, Emmanuel Macron, asistió a una videoconferencia con la comisaria europea, Ursula van der Leyen, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, antes del viaje que todos harán a Washington. Foto: EFE - PHILIPPE MAGONI / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Todos a Washington. Tras la cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska, que no dio lugar a ningún anuncio, los dirigentes europeos se unieron en torno al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien acompañarán a la Casa Blanca el lunes.

Esta decisión se anunció el domingo, antes de una videoconferencia de la “coalición de voluntarios”, que incluye a la mayoría de los principales países europeos, la Unión Europea, la OTAN y Estados extracontinentales, como Canadá, y que está destinada a examinar las líneas generales de un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

Estarán en Washington el presidente francés, Emmanuel Macron, el jefe de Gobierno alemán, Friedrich Merz, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. “Me complace enormemente poder acompañarles mañana”, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien también estará en la capital estadounidense.

El líder ucraniano, quien aplaudió esta “unidad” europea, enfatizó que desconocía “exactamente” qué discutieron Putin y el republicano en Alaska. “Me gustaría que el presidente Trump nos diera a mí y a los líderes europeos muchos detalles”, añadió. Lo que “el presidente Trump nos ha dicho sobre las garantías de seguridad es mucho más importante para mí que las reflexiones de Putin, porque él no nos dará ninguna”, estimó. Se espera que este tema ocupe un lugar central en la reunión del lunes.

No hay alto al fuego a la vista en Ucrania

Estas iniciativas diplomáticas surgen después de que la cumbre en Anchorage no lograra un acuerdo de alto al fuego, como el multimillonario estadounidense esperaba. Zelenski y sus aliados europeos favorecían esa decisión, pero Donald Trump afirmó preferir un acuerdo de paz integral, aunque se mantuvo muy evasivo sobre su contenido.

A su regreso de Alaska, el republicano mencionó una garantía de seguridad para Kiev, similar a la del Artículo 5 de la OTAN, aunque fuera del marco de la Alianza Atlántica, que Moscú considera una amenaza existencial para sus fronteras.

Según la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el objetivo sería definir “una cláusula de seguridad colectiva que permita a Ucrania obtener el apoyo de todos sus socios, incluido Estados Unidos, listos para actuar en caso de un nuevo ataque”.

De hecho, algo de eso mencionó el enviado especial de Washington, Steve Witkoff, quien este domingo declaró que el líder del Kremlin acordó en Alaska permitir que Estados Unidos y sus aliados europeos ofrezcan a Ucrania una garantía de seguridad similar al mandato de defensa colectiva de la OTAN.

Al respecto, él aseguró en el programa State of the Union, de CNN: “Fuimos capaces de llegar al acuerdo de que Estados Unidos puede ofrecer el Artículo 5 como protección. Fue la primera vez que escuchamos a los rusos aceptar algo así”.

Top Trump envoy @SteveWitkoff tells @jaketapper that Putin agreed to allow "robust security guarantees" for Ukraine as part of a peace deal, describing them as “Article 5-like” protections. pic.twitter.com/6sOOby7PCd — State of the Union (@CNNSOTU) August 17, 2025

Pese a que la cumbre de Alaska terminó sin nada concreto anunciado, Trump escribió el domingo en su red social, Truth Social, que hubo “¡grandes avances con Rusia! ¡Estén atentos!”.

Al mismo tiempo, el secretario de Estado, Marco Rubio, redobló la presión y en unas declaraciones a la cadena NBC le advirtió a Rusia que, si no se logra un acuerdo, “habrá consecuencias, no solo de que la guerra continúe, sino también de que se mantengan todas esas sanciones y, potencialmente, unas adicionales”.

En una serie de entrevistas que el funcionario dio a distintos medios de comunicación, mencionó que “ambas partes tendrán que hacer concesiones” para que haya una salida a la guerra. Así se le escuchó decir en el programa This Week de ABC: “Eso aplica prácticamente a cualquier negociación. Si no, simplemente se llama rendición, y ninguna de las partes se rendirá. Así que tendrán que hacer concesiones”.

Por su parte, Macron estimó que Putin “no quiere la paz”, sino una “capitulación de Ucrania”. Sobre el viaje a Washington del lunes, que dijo busca “mostrar un frente unido entre europeos y ucranianos”, indicó que se le preguntará a Trump “hasta qué punto” respaldarán las garantías de seguridad para Ucrania, en caso de un acuerdo de paz.

Los reclamos de Putin

Un funcionario familiarizado con las conversaciones telefónicas entre Donald Trump y líderes europeos, dijo que el presidente ruso está “exigiendo en la práctica que Ucrania abandone el Dombás” y, por lo tanto, ceda completamente este territorio, que incluye las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, lo que contaría con el respaldo de Trump.

Rusia también propone congelar el frente en las regiones de Jersón y Zaporiyia (sur). Pocos meses después de lanzar su invasión de Ucrania, Rusia proclamó la anexión de esas cuatro regiones ucranianas, a pesar de que sus tropas aún no controlan completamente ninguna de ellas. Hasta ahora, Zelenski ha rechazado cualquier concesión territorial, alegando que tiene las manos atadas por la Constitución ucraniana.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com