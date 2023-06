Gravar transporte marítimo, Plan Marshall de Petro y más ideas en cumbre de París

El presidente Emmanuel Macron lideró la rueda de prensa que se dio al final del encuentro. A la derecha, Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Foto: EFE - Lewis Joly / POOL

Estados Unidos “mirará” la propuesta de un gravamen internacional al comercio marítimo, una de las ideas puestas sobre la mesa durante la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, que terminó este viernes en París (Francia). Así lo afirmó la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en una rueda de prensa al término del evento.

El asunto, de particular interés para el presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue discutido en el encuentro, que se había iniciado el jueves y que reunió a más de 300 representantes de Estados, la comunidad multilateral, sector privado y sociedad civil de todos los continentes. El objetivo de la cumbre era empezar a encontrar consensos para reformar el sistema financiero global de manera que pueda responder a las necesidades actuales de la lucha contra la pobreza y la crisis climática.

Según el informe final compartido por la Presidencia de Francia, “23 países y organizaciones regionales se comprometieron a adoptar un ambicioso plan de GEI (gases de efecto invernadero) de la OMI (Organización Marítima Internacional) durante el 80. º Comité de Protección del Medio Marino de la OMI (3-7 de julio de 2023)”.

En línea con esto, “también apoyaron la adopción del principio de un impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de este sector, como parte de una cesta de medidas para implementar esta estrategia, subrayando que los ingresos de la tasa deberían contribuir notablemente a una “transición justa y equitativa” del sector del transporte marítimo”, agrega el documento.

Para la funcionaria estadounidense, quien, sin embargo, no entró en mayores detalles, la propuesta del gravamen es “constructiva”.

Yellen también fue consultada por la prensa sobre la propuesta que durante su discurso en la cumbre hizo el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre utilizar monedas distintas del dólar para el comercio internacional.

“Hay gente que se asusta cuando digo que necesitamos crear nuevas monedas para poder comerciar. No sé por qué Brasil y Argentina tienen que comerciar en dólares. ¿Por qué no podemos hacerlo en nuestras monedas? No sé por qué Brasil y China no pueden hacerlo en nuestras monedas. ¿Por qué tengo que comprar dólares? Entonces esta es una discusión que está en mi agenda y, si depende de mí, sucederá en la reunión de los Brics, que será en septiembre”, señaló el brasileño.

Yellen, antigua presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, replicó diciendo que hay “buena razón por la cual el dólar se usa” como divisa internacional: “Es porque tenemos un mercado líquido, abierto, con imperio de la ley, y profundos instrumentos financieros”, que, en últimas, hacen, según ella, que el comercio sea “seguro y conveniente”.

Agregó que replicar una moneda con el respaldo del dólar no es fácil, pero que “entiende” la propuesta (de líderes como Lula).

Resultados de la Cumbre

Para el mandatario francés quedó demostrado que hay un total consenso de que hay que reformar el sistema financiero mundial, diseñado a mediados del siglo pasado para responder a los estragos de la Segunda Guerra Mundial.

Entre los anuncios más destacados que quedaron de la cumbre están los US$100.000 millones en derechos especiales de giro que, según el Fondo Monetario Internacional, se lograron reasignar a países en desarrollo, recursos que habían sido prometidos en 2021.

Sobre los US$100.000 millones anuales hasta 2020 que los países ricos, en 2009, se comprometieron a entregar a los países en desarrollo para que puedan combatir la crisis climática, el presidente Macron dijo que en el encuentro se pidió hacer un seguimiento más cercano “porque la situación no es satisfactoria”. Según distintas voces, la meta se alcanzaría este año, aunque todo el proceso ha sido criticado por una falta de transparencia en las cifras.

El jueves, por otro lado, el nuevo presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, dijo que la entidad ampliará sus “herramientas” de ayuda internacional con nuevos instrumentos. “Hoy anunciamos un enfoque global que expande significativamente las herramientas del Banco Mundial para preparar la respuesta a las crisis”, dijo.

La novedad fundamental, de acuerdo con él, será “ofrecer una pausa en el pago de la deuda para que los países puedan centrarse en lo que importa cuando hay una crisis, y dejen de preocuparse por la factura que está por llegar”.

En el informe final de la cumbre se detalla que Reino Unido, Francia, Estados Unidos, España, Barbados, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo lanzaron un “llamado a la acción a los acreedores bilaterales, multilaterales y del sector privado para ofrecer cláusulas de deuda resistentes al clima para fines de 2025, con un grupo de pioneros que ofrezcan las cláusulas para la COP28 [por celebrarse en Dubái en diciembre], de modo que las naciones prestatarias tengan el espacio fiscal necesario para responder plenamente a las crisis”.

La acogida del “Plan Marshall” de Petro

El canje de deuda por acción climática fue otras de las ideas discutidas. Varios líderes y medios de comunicación destacaron en particular la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de crear un “Plan Marshall” contra la crisis climática.

Durante su intervención del jueves, el mandatario colombiano explicó que se trataría de un mecanismo a través del Fondo Monetario Internacional que, en últimas, permitiría a los países disminuir el servicio de la deuda y liberar presupuesto para invertir en “acción climática”. “Sería un pago a los fondos prestatarios (como los fondos de pensiones), pago que aumentaría la liquidez mundial, pero que se aplicaría en inversión productiva por parte de los países, porque al reducir su servicio de la deuda, tendrían presupuesto para acción climática”, detalló el presidente.

El informe final del encuentro recoge que “Colombia, Kenia y Francia propusieron el establecimiento para la COP28 de una Revisión Global de Expertos sobre Deuda, Naturaleza y Clima para evaluar el impacto de la deuda en la capacidad de los países de bajos y medianos ingresos para preservar la naturaleza, adaptarse al cambio climático y descarbonizar sus economías. El Banco Interamericano de Desarrollo también pidió a todos los BMD (bancos multilaterales de desarrollo) que ayuden a ampliar estas transacciones”.

