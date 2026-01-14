Logo El Espectador
Groenlandia desde adentro: ¿por qué prefiere a Dinamarca que a EE. UU.?

Groenlandia dice no a Donald Trump: la isla prioriza su autonomía y lazos con Dinamarca frente a la presión estadounidense, reafirmando la voz de su mayoría inuit en un territorio estratégico en el Ártico.

Laura Henao Arévalo
14 de enero de 2026 - 11:00 p. m.
Una gorra con los eslóganes “¡Ahora es Nuuk!” y “Haz que América se vaya” se vende en Copenhague como protesta contra el interés de Trump en Groenlandia.
Una gorra con los eslóganes “¡Ahora es Nuuk!” y “Haz que América se vaya” se vende en Copenhague como protesta contra el interés de Trump en Groenlandia.
Foto: EFE - THOMAS TRAASDAHL

“Si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, aquí y ahora elegimos a Dinamarca”, declaró el primer ministro de Groenlandia, Jens‑Frederik Nielsen, en una rueda de prensa junto a la primera ministra danesa, en la que ambos fijaron su postura frente a las crecientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de hacerse con el control del territorio groenlandés.

Groenlandia es mucho más que una ficha en el tablero geopolítico de Europa o Estados Unidos: en este país de unos 57.500 habitantes, cerca del 90 % de la...

Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.
