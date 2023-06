OIEA afirma que central nuclear de Zaporiyia presenta una situación “grave”

La planta de energía nuclear de Zaporiyia, situada en el área controlada por Rusia. Foto: AFP - ED JONES

La situación es “grave” pero se está estabilizando en la central nuclear ucraniana de Zaporiyia a raíz de la destrucción de una represa, consideró este jueves el jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), en momentos en que Kiev anunció leves avances en el frente con Rusia.

“Se puede observar de un lado que la situación es grave, las consecuencias están allí y son reales”, declaró el director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi, a la prensa.

“En forma paralela, se toman medidas para estabilizar la situación”, agregó, sin aportar más precisiones.

Su visita a la central, la más grande de Europa, tenía como objetivo determinar si estaba en peligro por la destrucción de la represa de Kajovka en el río Dniéper, cuya agua se utiliza para enfriar los seis reactores.

Según los medios rusos, los expertos del OIEA visitaron las piscinas de aspersión y un estanque de enfriamiento, que han estado operando en modo independiente desde la destrucción de la central hidroeléctrica de Kajovka, cuyas aguas solían ser bombeadas a la planta para su enfriamiento.

El nivel del agua del embalse ha bajado drásticamente por la voladura de la presa el pasado 6° de junio, si bien en el canal del que se alimenta el depósito de la central nuclear se encuentra en 11,21 metros y en el propio estanque de enfriamiento en 16,67 metros.

Es la tercera vez que Grossi visita la central desde que empezó la guerra, y este jueves consideró que la planta tenía “agua suficiente”.

“Pude ver la piscina de refrigeración (...) las compuertas de alimentación, los canales que constituyen el sistema esencial para la refrigeración” de la central, explicó.

La central ha sido atacada varias veces por bombardeos de los que Rusia y Ucrania se acusan mutuamente y quedó cortada varias veces de la red eléctrica, lo que genera preocupación sobre su seguridad.

Actualmente cinco de los seis reactores de la central nuclear se encuentran en estado de “apagado en frío”, mientras que el último está, por ahora, en modo de “apagado en caliente”.

Grossi también expresó su esperanza de que la planta nuclear podrá reanudar sus operaciones una vez que se detengan las hostilidades.

“Las batallas tienen que parar”, recalcó el director general del OIEA, siempre según Interfax.

Recientemente el jefe del OIEA fijó cinco principios que Ucrania y Rusia deberán respetar para garantizar la seguridad de la central nuclear, ante la imposibilidad de crear una zona de seguridad en torno a la misma como él pretendía inicialmente.

Esos principios son los siguientes: no lanzar ningún tipo de ataque contra la planta, que ésta no se use para almacenar armas pesadas o tropas con capacidad ofensiva, que no se ponga en riesgo el suministro eléctrico a la instalación, que se protejan todas sus estructuras, sistemas y componentes esenciales y que no se haga nada que mine estos compromisos.

100 kilómetros cuadrados

En el frente, los combates continuaron en el marco de la ofensiva lanzada por el ejército ucraniano en al menos tres sectores y Kiev informó de la conquista de un puñado de localidades.

Según la viceministra de Defensa ucraniana, Ganna Maliar, en el sur hay “un avance gradual pero seguro” de los soldados ucranianos, a pesar de una “poderosa resistencia” de las tropas rusas.

En el este, las fuerzas ucranianas han avanzado “más de tres kilómetros” en los últimos diez días en el área de Bajmut, agregó Maliar.

En total, el ejército ucraniano ha tomado “más de 100 km2″ en una semana de combates, dijo un funcionario del Estado mayor del ejército ucraniano, Oleksiy Gromov.

Periodistas vieron el jueves en la región de Donetsk una unidad de artillería que bombardeaba a las fuerzas rusas de Bajmut. Los soldados ucranianos indicaron que avanzaban lentamente por los flancos norte y sur de la ciudad.

Todo lo contrario de las afirmaciones del presidente ruso, Vladimir Putin, que esta semana dijo que los ataques ucranianos fueron rechazados uno tras otro y que las pérdidas del oponente fueron “catastróficas”.

Aún así, el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, insistió en que “los ucranianos todavía tienen una gran capacidad de combate, una gran potencia de combate” y en que pueden “recuperar y reparar los equipos dañados”.

Además, los aliados occidentales de Ucrania le suministrarán “centenares de misiles de defensa aérea de corto y medio alcance” para proteger sus infraestructuras, anunciaron este jueves los ministros de Defensa del Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos y Dinamarca.

