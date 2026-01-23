Habla la defensa de Alex Saab y su esposa en Italia: insiste en que no hay pena que cumplir

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (i) acompañado del ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab (c) y la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Foto: EFE - Palacio de Miraflores

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El caso contra Álex Saab y su esposa, Camilla Fabbri, por lavado de activos en Italia ha culminado con un acuerdo con la Fiscalía. La forma en que se llegó a ese desenlace ha sido materia de controversia.

El medio italiano Corriere della Sera informó sobre la aceptación de culpabilidad de la pareja afín al chavismo a principios de enero en un proceso judicial relacionado con un apartamento ubicado en el centro de Roma. La casa fue presuntamente adquirida a través de una organización liderada por la modelo y su esposo, quienes, según la Fiscalía, dirigieron una organización para proteger la acumulación de dinero de una red internacional de corrupción.

Posteriormente, se conocieron documentos judiciales según los cuales, en virtud de un acuerdo con la fiscalía, el colombiano Alex Saab, hoy exministro del chavismo en Venezuela, y su esposa, Camilla Fabbri, tendrían que pagar una condena en Italia por un caso de lavado de activos. La pareja, no obstante, ha defendido su inocencia y sostiene que no han aceptado la culpa de nada.

La defensa de Saab explicó a El Espectador en qué consiste el acuerdo alcanzado.

Inicialmente, los medios, italianos y especializados, hablaron de un pacto de culpabilidad que implicaría una pena de cárcel para ambos. Específicamente, se hablaba de más de un año de pena para cada uno.

El abogado, Luigi Giuliano, confirmó la existencia de dicho acuerdo, pero fue enfático en que la pena citada no es real, sino, según él, una especie de tasación.

A la pregunta de si llegaron al acuerdo para evitar ir a juicio, que según el abogado pudo haber tomado años, este aseguró que así lo decidieron “para evitar un tiempo largo, porque estoy seguro de que, si llegaban a juicio, el señor Saab hubiera sido absuelto”.

En concreto, el acuerdo al que llegaron con la fiscalía se conoce como “patteggiamento”, dice el apoderado. En otras palabras, el acusado acepta una pena reducida y el Estado evita ir a juicio.

Esta pena, según el apoderado, “es una pena virtual, no una pena real”. Según él, “se pone porque tenemos que individuar una cuantificación de la gravedad del caso”.

Indicó que en Italia cerca del 45 % de los casos no llegan a juicio. “Si hay una alternativa para solucionar un caso [sin llegar a juicio], se aprovecha para solucionar el caso, lo que le conviene también a la fiscalía”. Esa es su explicación a los cuestionamientos sobre la motivación del ente investigador para llegar a este acuerdo.

Otro punto que ha llamado la atención del acuerdo es el valor de las confiscaciones, que suma cerca de 10 millones de euros: casi el doble del valor del inmueble.

“El valor [de las confiscaciones] es un valor presunto. La casa es una casa en Roma de valor muy menor y fue restituida”, explicó el abogado, quien cuestionó el interés público de estos valores. “Es un monto que tiene en cuenta el valor de la casa (2-3 millones de euros) y dinero de otras personas que son investigadas en el mismo caso. No es dinero del señor Saab”.

