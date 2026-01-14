Hubo reunión de EE. UU., Groenlandia y Dinamarca, pero siguen “discrepancias fundamentales”

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen (izq.), y la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, pronuncian un discurso ante los medios de comunicación tras su reunión con el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Embajada de Dinamarca en Washington. Foto: EFE - SHAWN THEW

Dinamarca anunció este miércoles la creación de un grupo de trabajo con Estados Unidos para abordar las “discrepancias” entre ambos países sobre el futuro de Groenlandia, tras la reunión de los cancilleres danés y groenlandés con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que no sirvió para cambiar la opinión de Washington.

“Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar un camino común a seguir”, declaró el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, en una rueda de prensa junto a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

Rasmussen señaló que el grupo se reunirá por primera vez “en cuestión de semanas” y espera que se centre en “abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, al mismo tiempo que respetar las líneas rojas” de Dinamarca.

La reunión con JD Vance y con el secretario de Estado, Marco Rubio, se llevó a cabo en el Edificio Ejecutivo Eisenhower, en el complejo de la Casa Blanca, en medio de las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, por adquirir la isla ártica, argumentando preocupaciones de seguridad nacional.

El encuentro fue, según el canciller danés, “una discusión franca pero también constructiva”, aunque afirmó que las posiciones siguen enfrentadas.

Explicó que Dinamarca sigue creyendo que la seguridad de Groenlandia se puede garantizar “dentro del marco actual” y dijo que es “totalmente inaceptable” cualquier idea que no respete la integridad territorial de Dinamarca y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés.

“Por lo tanto, seguimos teniendo discrepancias fundamentales, pero también estamos de acuerdo en estar en desacuerdo”, afirmó.

Tanto el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, como la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, han rechazado la posibilidad de que Estados Unidos se haga con la isla - un territorio autónomo de Dinamarca- ya sea mediante una compra o por la fuerza militar.

